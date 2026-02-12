Olakšica za građane Kalesije: Po CIPS bez odlaska u MUP

Građani Kalesije od sada mogu brže i jednostavnije obaviti administrativne poslove koji zahtijevaju potvrdu o prebivalištu – CIPS. Općina je u saradnji s Agencijom za identifikaciona dokumenta (IDDEEA) osigurala direktan pristup sistemu CIPS, čime se potvrde više ne moraju pribavljati u MUP-u.

Nadležne općinske službe sada mogu po službenoj dužnosti pribaviti podatke o prebivalištu, što smanjuje gužve i ubrzava procedure, posebno u Matičnom uredu, ali i u drugim upravnim postupcima gdje je CIPS obavezan.

Stručnjaci ističu da će ova modernizacija rada značajno olakšati život građanima, omogućavajući efikasnije i zakonito korištenje podataka, a Općina Kalesija nastavlja ulagati u unapređenje usluga za svoje stanovnike.