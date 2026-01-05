Građani Tuzle od danas će lične dokumente preuzimati na novoj adresi. Odsjek za administraciju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona otvorio je novu šalter-salu u Turalibegovoj ulici broj 13, koja je namijenjena isključivo za izdavanje gotovih ličnih dokumenata. Cilj je rasteretiti postojeću šalter-salu, smanjiti gužve i omogućiti bržu i efikasniju uslugu građanima.

Otvorena nova šalter sala MUP-a TK: Kraća čekanja i brže izdavanje dokumenata

Dugotrajna čekanja i gužve u šalterskoj sali Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bili su svakodnevica za građane Tuzle. Upravo zbog toga donesena je odluka o proširenju kapaciteta i organizaciji rada na dvije odvojene lokacije. Time je dio administrativnih poslova izmješten iz centralne zgrade, kako bi se rasteretio postojeći prostor i ubrzao proces rada. Građani su, kako kažu, zadovoljni načinom funkcionisanja nove šalter sale, posebno time što više nema dugih redova.

„Oko 10 minuta je trajao cijeli proces, nije ni toliko“, kazao je jedan građanin.

„Veoma sam zadovoljan, sve je u najboljem redu“, dodao je drugi.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona ističu da je otvaranje nove lokacije odgovor na povećan broj zahtjeva i višegodišnje probleme s gužvama, te da se na ovaj način građanima omogućava lakši i efikasniji pristup osnovnim dokumentima. Novi prostor nalazi se u suterenu objekta i posebno je prilagođen osobama sa smanjenom pokretljivošću.

„Imamo tu lokaciju koja nam je bila izuzetno pristupačna u suteren radi prilaza i lica s invaliditetom, tako da vjerujemo da ćemo u narodnom periodu omogućiti našim građanima Tuzlanskog kantona, prije svega građanima Tuzle, bolje ostvarivanje njihovih prava vezano za izdavanje ličnih dokumenata, vozačkih i ostalih“, govori Nedžad Bristrić, ministar unutrašnjih poslova TK.

Građanima je upućen i apel da prije dolaska provjere status svojih dokumenata putem online sistema IDDEEA-e, unosom jedinstvenog matičnog broja i broja zahtjeva. Dolazak se preporučuje tek kada sistem pokaže da je dokument spreman za izdavanje, čime se dodatno smanjuju gužve i ubrzava rad službi.

„Imaćemo jedan šalter za CIPS obrasce. Kako ne bi čekali u našoj sali u MUP-u, građani će ovdje moći podnijeti zahtjev i dobiti CIPS. Ukoliko su građani podnijeli zahtjev za izdavanje lične karte, vozačke dozvole ili putne isprave, dobili su tom prilikom jedan obrazac na kome stoji broj njihovog dokumenta i mogu provjeriti na stranci IDDEEA-e – ukucati jedinstveni matični broj i broj svog dokumenta koji očekuju i vidjet će stanje tog dokumenta, da li je u izradi, da li je u transportu, a kada dobiju podatak da je na lokaciji za izdavanje, tada mogu doći u ovu prostoriju i podići taj dokument. Na taj način ćemo smanjiti gužve ovdje i omogućiti našim službenicama da što brže i efikasnije odrade te zahtjeve naših građana“, objasnio je Izudin Šarić, glasnogovornik MUP-a TK.

Radno vrijeme ostaje nepromijenjeno, od 7 sati i 30 minuta do 16 sati.