Općina Kalesija pokrenula aktivnosti za uspostavu registra dijaspore

U prostorijama Općine Kalesija danas je održan sastanak Komisije za izradu i uspostavu registra dijaspore, koju je imenovao općinski načelnik Nermin Mujkanović.

Zadatak Komisije je evidentiranje građana općine Kalesija koji žive i rade u inostranstvu, uspostava sistema komunikacije i saradnje, te izrada prijedloga metodologije budućeg registra dijaspore. Nakon toga planirana je i izrada Strategije za dijasporu općine Kalesija.

Sastanku su, osim članova Komisije, prisustvovali i vršilac dužnosti sekretara Organa uprave Mirsad Halilović te savjetnik Sabahudin Sakić.

– Planiramo napraviti čvršću vezu sa našim ljudima u inostranstvu kako bismo zajednički kreirali poslovno okruženje, radili na projektima za bolju promociju naše lokalne zajednice, ali i olakšali procedure pri izdavanju određenih dokumenata kada dođu na odmor u svoju domovinu – kazao je Halilović.

On je dodao da je zadatak Komisije u narednom periodu prikupljanje podataka o građanima u dijaspori, izrada prijedloga forme i softverskog rješenja za registar, te uspostava saradnje sa mjesnim i vjerskim zajednicama, udruženjima i drugim institucijama. Dio posla odnosit će se i na prijedloge za unapređenje privredne, kulturne i društvene saradnje između općine i dijaspore.

Izrada registra predstavlja nastavak aktivnosti koje proizilaze iz vijećničke inicijative usvojene na sjednici Općinskog vijeća Kalesija.

U narednom periodu planirana je i kampanja te javni poziv građanima kako bi se što veći broj njih uključio u proces registracije.