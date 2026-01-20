Hadžić: Milion KM za OŠ “Kalesija”

U prostorijama Vlade Federacije BiH potpisan je ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i izabranih izvođača radova za građevinsku rekonstrukciju objekata pet škola na području Tuzlanskog kantona, između ostalog i OŠ “Kalesija”

Projekat se finansira iz sredstava Njemačke razvojne banke KfW, koja je 23. decembra 2025. godine dala saglasnost na potpisivanje ugovora s kompanijama odabranim putem javnog poziva.

Uvođenje izvođača u posao planirano je u prvoj sedmici februara, uz saglasnost KfW-a i Ambasade Njemačke u BiH. Vrijednost projekta iznosi 7.683.791,16 KM, a iz SDP-a podsjećaju da su aktivnosti na njegovoj pripremi pokrenute 2021. godine, kada je koordinaciju u ime kantonalne vlade vodio tadašnji ministar finansija Vedran Lakić.

Među školama obuhvaćenim projektom je i Osnovna škola Kalesija, za koju je predviđeno 1.000.517,38 KM.

Predsjednik KO SDP Tuzla Dževad Hadžić izjavio je za portal da će škola nakon rekonstrukcije dobiti potpuno novi izgled, te naveo da su u Kalesiji u 2025. godini realizovana višemilionska ulaganja Federalne vlade, uz ocjenu da i ovaj projekat dodatno potvrđuje uspješnu realizaciju sredstava na tom području.