Prošlo 28 godina od tragične smrti princeze Dijane

Prije tačno 28 godina, princeza Diana izgubila je život u saobraćajnoj nesreći u tunelu Pont de l'Alma u Parizu.

Princeza od Walesa nalazila se na zadnjem sjedištu luksuznog Mercedesa koji se zabio u potporni stub, a u nesreći su poginuli i njen partner, filmski producent Dodi al-Fayed, te vozač Henry Paul, za kojeg je utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola i antidepresiva.

Dianina prerana smrt potresla je ne samo Veliku Britaniju već i cijeli svijet. Mjesecima nakon tragedije ljudi su ispred Kensingtonske palate ostavljali cvijeće, svijeće i lične poruke.

Nesreću je preživio samo Dianin tjelohranitelj Trevor Rees-Jones. Na njegovom licu i danas su vidljivi ožiljci od sudara. Posljednjih godina rijetko se pojavljuje u javnosti, a prema pisanju britanskih medija, sa suprugom i djecom živi u Oswestryju. Trenutno radi kao šef sigurnosti u globalnoj biofarmaceutskoj kompaniji AstraZeneca.

“Živi mirnim životom, rijetko je u javnosti i ne govori o tragediji. Pokušao je nastaviti sa svojim životom”, naveo je izvor za The Sun. Trevor je jedno vrijeme radio i za milijardera Mohameda al-Fayeda, Dodijevog oca.

On sam je ranije govorio da se nesreće ne sjeća. “Volio bih znati šta se dogodilo. Ja sam jedina osoba koja može reći istinu, ali se ničega ne sjećam. Smatram da je Henry Paul pogriješio kada je sjeo za volan iako je bio pod utjecajem alkohola. Bila je to obična nesreća uzrokovana brzinom i alkoholom. To je sve”, izjavio je Trevor.

Doktor koji je posljednji vidio Dianu živu

Francuski ljekar Frederic Mailliez bio je posljednja osoba koja je vidjela Dianu živu. Nalazio se u blizini i prvi je prišao olupini Mercedesa. “Unutra su bila četiri putnika, dvoje već mrtvih, a dvoje u veoma teškom stanju. Putnik na prednjem sjedištu vrištao je, dok je mlada žena na zadnjem sjedištu teško disala. Znali smo da njoj prvo treba pomoći”, prisjetio se Mailliez.

Diana je ubrzo prevezena u bolnicu, gdje je nekoliko sati kasnije preminula.

Sprovod koji je gledao cijeli svijet

Sahrana princeze Diane održana je 6. septembra u Westminsterskoj opatiji. Njeni sinovi William i Harry hodali su iza majčinog kovčega u tihoj povorci koja je obišla svijet.

Televizijski prijenos pratilo je čak 32 miliona gledalaca u Velikoj Britaniji, što je bila jedna od najvećih gledanosti u historiji te zemlje, dok su milioni drugih pratili događaj širom svijeta.