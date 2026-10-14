Muškarac iz Lukavca osumnjičen za trgovinu ljudima

Adin Jusufović
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo, kanabis
Foto: Ilustracija

Muškarac iz Lukavca osumnjičen je za trgovinu ljudima, nakon što je policijskom istragom utvrđeno postojanje osnova sumnje da je duži vremenski period iskorištavao dvije žene za prosjačenje.

Riječ je o M.S. (1965), protiv kojeg je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Prema informacijama Uprave policije MUP-a TK, osumnjičeni je, koristeći ranjiv i bespomoćan položaj dvije žene koje su s njim živjele u zajedničkom domaćinstvu, organizovao i omogućavao njihovo iskorištavanje radi prosjačenja i ostvarivanja koristi.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta, tokom augusta, septembra i oktobra provodili su aktivnosti usmjerene na sprečavanje prosjačenja i trgovine ljudima.

Istraga je vođena pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK, u saradnji s Centrom za socijalni rad Tuzla i policijskim službenicima Policijske stanice Zapad.

U okviru prikupljanja dokaza, a po naredbi Kantonalnog suda u Tuzli, izvršen je pretres stambenog objekta i vozila koje koristi osumnjičeni.

Nakon provedene kriminalističke obrade, policija je 13. oktobra 2026. godine Kantonalnom tužilaštvu TK dostavila izvještaj s prikupljenim dokazima protiv M.S. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo trgovine ljudima iz člana 210a. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

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