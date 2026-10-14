Muškarac iz Lukavca osumnjičen za trgovinu ljudima

Muškarac iz Lukavca osumnjičen je za trgovinu ljudima, nakon što je policijskom istragom utvrđeno postojanje osnova sumnje da je duži vremenski period iskorištavao dvije žene za prosjačenje.

Riječ je o M.S. (1965), protiv kojeg je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Prema informacijama Uprave policije MUP-a TK, osumnjičeni je, koristeći ranjiv i bespomoćan položaj dvije žene koje su s njim živjele u zajedničkom domaćinstvu, organizovao i omogućavao njihovo iskorištavanje radi prosjačenja i ostvarivanja koristi.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta, tokom augusta, septembra i oktobra provodili su aktivnosti usmjerene na sprečavanje prosjačenja i trgovine ljudima.

Istraga je vođena pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK, u saradnji s Centrom za socijalni rad Tuzla i policijskim službenicima Policijske stanice Zapad.

U okviru prikupljanja dokaza, a po naredbi Kantonalnog suda u Tuzli, izvršen je pretres stambenog objekta i vozila koje koristi osumnjičeni.

Nakon provedene kriminalističke obrade, policija je 13. oktobra 2026. godine Kantonalnom tužilaštvu TK dostavila izvještaj s prikupljenim dokazima protiv M.S. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo trgovine ljudima iz člana 210a. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.