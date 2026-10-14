Šokantna ispovijest bivšeg člana SNS-a, otkrio kako funkcioniše “sistem”

Šokantna ispovijest bivšeg člana SNS-a Momčila Marjanovića otvorila je ozbiljna pitanja o načinu djelovanja Srpske napredne stranke, koju predvodi Aleksandar Vučić.

U razgovoru za istraživačku mrežu BIRN, ovaj 54-godišnjak iz Novog Sada iznio je tvrdnje o plaćanju grupa muškaraca angažovanih na političkim skupovima, kupovini glasova, organizovanju incidenata i novcu koji je, prema njegovim riječima, preuzimao u jednom javnom preduzeću.

Marjanović tvrdi da je više od deset godina bio dio stranačke organizacije i da je lično učestvovao u aktivnostima o kojima sada javno govori.

Posebno je opisao događaje tokom velikih studentskih protesta u Srbiji, kada su se pristalice vlasti i demonstranti nalazili na suprotnim stranama.

Njegove izjave predstavljaju ozbiljne optužbe koje nisu sudski utvrđene.

Za jedan dan u „Ćacilendu“ 500 eura, ostalima po 200

Jedan od najupečatljivijih dijelova njegovog svjedočenja odnosi se na kamp u Pionirskom parku ispred Predsjedništva Srbije, poznat kao „Ćacilend“.

Marjanović navodi da je njegov zadatak bio okupljanje i vođenje grupa muškaraca na lokacije na kojima se očekivao najveći rizik od sukoba s demonstrantima.

Prema njegovim tvrdnjama, tokom protesta 15. marta 2025. godine bio je među ljudima raspoređenim u prvim redovima. Za svaki dan proveden u kampu, kako kaže, dobijao je 500 eura, dok su muškarci koje je predvodio bili plaćeni po 200 eura dnevno.

Posebno uznemiruju njegove tvrdnje o prisustvu oružja. Navodi da je u parku vidio najmanje stotinu naoružanih osoba, dok su pojedine grupe raspolagale palicama, sprejevima i fantomkama.

Tvrdi da je iz javnog preduzeća preuzeo do 400.000 eura

Marjanović je za BIRN iznio i tvrdnje o porijeklu novca kojim su finansirane ove aktivnosti.

Prema njegovim riječima, upute je dobijao od Nenada Barca, direktora Javnog komunalnog preduzeća Novosadska toplana, kojem je prijavljivao koliko ljudi može angažovati i koliko novca je potrebno za njihove isplate.

Tvrdi da je gotovinu preuzimao u prostorijama ovog javnog preduzeća, direktno od Barca ili preko njegove sekretarice.

Procjenjuje da je od tragedije na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada se u novembru 2024. godine srušila nadstrešnica, iz Toplane lično preuzeo između 350.000 i 400.000 eura namijenjenih navedenim aktivnostima.

BIRN je objavio da je Marjanović dostavio i prepisku s Barcem kao materijal kojim potkrepljuje svoje navode.

Nenad Barac odbio je odgovoriti na pitanja novinara o navodnim isplatama stranačkih aktivista iz prostorija javnog preduzeća.

Primao platu, a tvrdi da nikada nije dolazio na posao

Među tvrdnjama bivšeg aktiviste SNS-a nalazi se i ona o zaposlenju u novosadskom komunalnom preduzeću „Lisje“.

Marjanović kaže da je godinama primao platu preko omladinske zadruge, iako se, prema vlastitom priznanju, nikada nije pojavljivao na radnom mjestu.

Takav način isplate opisao je kao dio sistema u kojem su određeni stranački aktivisti, prema njegovim navodima, dobijali primanja bez stvarnog obavljanja poslova za koje su formalno bili angažovani.

Ubacivanje ljudi među studente kako bi izazivali incidente

Posebno ozbiljan dio ispovijesti odnosi se na tvrdnje o namjernom izazivanju nasilja tokom protesta.

Marjanović tvrdi da su pojedini muškarci dovođeni iz drugih gradova kako ih lokalni demonstranti ne bi prepoznali, a zatim ubacivani među studente i građane.

Prema njegovom svjedočenju, njihov zadatak bio je izazivanje incidenata, uključujući bacanje kamenica i pirotehničkih sredstava prema policiji, kako bi odgovornost za nasilje bila pripisana studentima.

Govorio je i o organizovanom pritisku na takozvane sigurne birače, od kojih se očekivalo da izađu na izbore i podrže SNS.

U intervjuu je opisivao i kupovinu glasova, tvrdeći da je ranija cijena jednog glasa iznosila oko 100 eura, dok je, prema informacijama koje je čuo, kasnije dostizala i nekoliko stotina eura.

Nakon odbijanja zadataka, kako tvrdi, počele prijetnje

Marjanović navodi da je njegov odnos sa SNS-om počeo slabiti nakon što je odlučio pomoći dvojici studenata koji su se našli u „Ćacilendu“.

Kasnije je, prema vlastitim riječima, počeo odbijati pojedine stranačke zadatke, što je dovelo do sukoba s ljudima s kojima je ranije sarađivao.

Tvrdi da su mu nakon toga prijetili Bojan Mihajlović, bivši MMA borac i aktivista SNS-a, te njegov saradnik Vladimir Zukić.

U razgovoru za BIRN opisao je i lične razloge zbog kojih je odlučio prekinuti višegodišnji angažman, navodeći da je bio svjestan da bi zbog takve odluke mogao izgubiti prihode i druge privilegije koje je ranije imao.

Njegovo svjedočenje obuhvata tvrdnje o novčanim isplatama, političkom nasilju i zloupotrebi javnih resursa, a originalni intervju i prateće materijale objavila je istraživačka mreža BIRN