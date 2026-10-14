Sve više Rusa želi preseliti u Srbiju, raste potražnja za stanovima

Srbija bilježi sve veće interesovanje ruskih državljana za preseljenje, a podaci o internet pretragama pokazuju da je ono premašilo čak i nivo iz 2022. godine, kada je počeo veliki val odlazaka iz Rusije.

Povećan broj dolazaka već se odražava i na tržište nekretnina, posebno u Beogradu.

Prema istraživanju ruskog ekonomskog portala Bell, tokom jula 2026. godine zabilježeno je više od 8.000 internet pretraga povezanih s preseljenjem u Srbiju. To je dvostruko više nego u martu 2022. godine, kada je, nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, znatno poraslo interesovanje za odlazak iz zemlje.

Podaci ruskog pretraživača Yandex pokazuju da je Srbija među rijetkim destinacijama za koje je interesovanje premašilo ranije rekordne nivoe. U drugim zemljama koje su bile popularne među ruskim državljanima, poput Gruzije i Kazahstana, broj pretraga i dalje je znatno niži nego 2022. godine.

Povećan broj dolazaka i potražnja za stanovima

Veće interesovanje za preseljenje prati i rast broja dolazaka ruskih državljana. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, u julu je u registrovanim smještajnim objektima evidentirano više od 21.000 dolazaka gostiju iz Rusije, što predstavlja povećanje od preko 30 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Istovremeno je porastao i broj ostvarenih noćenja.

Promjene su primjetne i na tržištu nekretnina. Agenti u Beogradu navode da je potražnja za stanovima za iznajmljivanje povećana, dok su pojedine stanarine porasle između 20 i 30 posto. U Novom Sadu tržište je, prema njihovim procjenama, stabilnije.

Neizvjesnost u Rusiji jedan od razloga za odlazak

Stručnjaci među razlozima povećanog interesovanja za odlazak iz Rusije izdvajaju strah od mogućeg novog vala mobilizacije, ali i neizvjesnost u vezi s budućim političkim i ekonomskim prilikama.

Ipak, sadašnji migracijski trendovi razlikuju se od onih iz prethodnih godina. Uprkos većem interesovanju za preseljenje u Srbiju, zasad nije zabilježen jednako izražen rast osnivanja novih firmi i samostalnih djelatnosti među ruskim državljanima, prenosi Telegraf Biznis.