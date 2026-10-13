U Tuzli sutra počinje 18. Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“

Nedžida Sprečaković
U Tuzli sutra počinje 18. Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“
Foto: Arhiva

Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“ počinje sutra u Tuzli, a tokom dvije festivalske večeri publika će imati priliku uživati u nastupima poznatih izvođača i interpretacijama tradicionalne bosanskohercegovačke pjesme.

Osamnaesto izdanje festivala bit će održano 14. i 15. oktobra u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, u okviru projekta „Mjesec sevdaha u Tuzli“, koji je posvećen očuvanju i promociji sevdalinke kao važnog dijela kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnji program obuhvata dvije festivalske večeri, takmičarsku i revijalnu, tokom kojih će se predstaviti brojni izvođači. Posjetioci će imati priliku čuti različite interpretacije sevdalinki, od tradicionalnih do savremenijih muzičkih izvedbi.

Organizator festivala Rašid Milkunić predstavio je ovogodišnje izdanje manifestacije, njen program i značaj koji festival ima za očuvanje sevdalinke i njeno približavanje novim generacijama.

Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“ tokom prethodnih godina izrastao je u prepoznatljivu kulturnu manifestaciju u Tuzli, okupljajući izvođače i ljubitelje tradicionalne bosanskohercegovačke muzike.

Poseban značaj manifestacije ogleda se u promociji sevdalinke i pružanju prilike izvođačima da kroz takmičarski i revijalni program predstave bogatstvo ovog muzičkog izraza.

Ovogodišnje, 18. izdanje festivala održava se u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, gdje su za 14. i 15. oktobar planirane festivalske večeri posvećene sevdahu.

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