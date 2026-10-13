Dino Beganović, vozač porijeklom iz BiH, gradi put prema Formuli 1

Dino Beganović, 22-godišnji automobilista bosanskohercegovačkog porijekla, nastavlja graditi karijeru u međunarodnom automobilizmu, s ciljem da jednog dana postane stalni vozač Formule 1. Rođen je u Švedskoj, a njegovi roditelji su iz Bosne i Hercegovine. Trenutno nastupa u Formuli 2 i član je Ferrarijeve akademije za razvoj mladih vozača.

Beganović je rođen 19. januara 2004. godine u švedskom gradu Linköpingu. Njegovi roditelji, Fikret i Mirnesa, napustili su Bosnu i Hercegovinu tokom rata i život nastavili u Švedskoj. Porodica je porijeklom iz Zenice, a Dino je više puta govorio o povezanosti s domovinom svojih roditelja.

Interesovanje za automobilizam pokazao je još kao dječak, a prve ozbiljnije korake napravio je u kartingu. Nakon uspjeha na švedskim i međunarodnim takmičenjima, 2020. godine postao je član Ferrarijeve akademije, programa kroz koji italijanski proizvođač automobila razvija mlade vozače.

Značajan rezultat ostvario je 2022. godine, kada je osvojio titulu prvaka evropskog prvenstva Formula Regional. Uslijedio je prelazak u Formulu 3, gdje je tokom 2023. i 2024. godine nastupao za ekipu PREMA Racing, ostvarivši dvije pobjede i ukupno osam plasmana na pobjedničko postolje.

Krajem 2024. godine debitovao je u Formuli 2, a naredne sezone završio je prvenstvo na sedmom mjestu. Ove godine nastupa za francusku ekipu DAMS Lucas Oil, a prema zvaničnim podacima Formule 2 trenutno zauzima peto mjesto u ukupnom poretku sa 137 bodova.

Posebno uspješan period imao je tokom septembra, kada je ostvario pobjede na utrkama u Madridu i Bakuu, čime je dodatno skrenuo pažnju na svoje rezultate.

Dino Beganović i mogućnost nastupa u Formuli 1

Dino Beganović već godinama sarađuje s Ferrarijem, a osim takmičenja u nižim kategorijama, uključen je i u aktivnosti koje mu omogućavaju upoznavanje s tehnologijom i zahtjevima Formule 1. Među njima je i rad na Ferrarijevom simulatoru.

U intervjuima je isticao da mu je dugogodišnja želja nastupati za Ferrari u najvišem rangu automobilističkog takmičenja. Kao jednog od svojih uzora navodi Michaela Schumachera, čije je utrke pratio s ocem tokom djetinjstva.

Iako se njegovo ime povezuje s mogućnostima budućeg angažmana u Formuli 1, nastup u punoj takmičarskoj sezoni još nije zvanično potvrđen. Trenutno je njegov fokus na rezultatima u Formuli 2, koja predstavlja posljednju razvojnu stepenicu za brojne mlade vozače prije ulaska u Formulu 1.

Beganović se na međunarodnim takmičenjima vodi kao švedski vozač, ali njegovo bosanskohercegovačko porijeklo zauzima značajno mjesto u njegovoj životnoj priči.

Govoreći o porodičnom putu, isticao je da njegovi roditelji nisu imali značajna finansijska sredstva kada su stigli u Švedsku te da je porodica ulagala velike napore kako bi podržala njegove prve korake u automobilizmu.

U nastavku sezone Formule 2 očekuju ga utrke u Kataru i Abu Dhabiju, koje će biti važne za njegov konačni plasman u prvenstvu.