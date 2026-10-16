Veliki uspjeh Dine Beganovića: Vozač bh. porijekla postaje dio Ferrarijevog F1 tima

Dino Beganović, 22-godišnji automobilista porijeklom iz Bosne i Hercegovine, od naredne godine preuzima ulogu razvojnog i rezervnog vozača Ferrarija u Formuli 1. Ova vijest potvrđena je danas, čime mladi vozač pravi značajan iskorak u karijeri i postaje dio jednog od najpoznatijih timova u historiji automobilizma.

Beganović je od 2020. godine član Ferrarijeve akademije mladih vozača, kroz koju je napredovao u različitim kategorijama automobilističkih takmičenja. Od 2027. godine napustit će akademiju i preuzeti novu ulogu unutar ekipe Scuderia Ferrari HP.

„Sretan sam što se pridružujem Scuderiji Ferrari HP kao razvojni i rezervni vozač. Ovo je veoma važan trenutak u mojoj karijeri. Napuštam juniorsku akademiju i ukazano mi je povjerenje da preuzmem ulogu u najpoznatijem timu Formule 1 na svijetu“, izjavio je Beganović.

Nova uloga podrazumijeva učešće u razvoju bolida i pripremama ekipe, ali i spremnost da zamijeni nekog od stalnih vozača ukoliko se za to ukaže potreba.

Beganović je zahvalio Ferrarijevoj akademiji na višegodišnjoj podršci, ističući da će nastojati opravdati povjerenje koje mu je ukazano.

„Dat ću sve od sebe da pomognem ekipi i budem spreman za utrkivanje ukoliko se ukaže prilika. Zahvaljujem Scuderia Ferrari Driver Academy na svim godinama koje smo proveli zajedno, kao i timu Formule 1 na povjerenju koje mi je ukazao“, poručio je.

Mladi vozač, koji nastupa pod švedskom zastavom, iza sebe ima zapažene rezultate u nižim kategorijama. Osvojio je titulu prvaka Formula Regional European Championship 2022. godine, a tokom 2026. upisao je dvije uzastopne pobjede u Formuli 2, u Madridu i Bakuu.

Beganović je već imao priliku voziti Ferrarijev bolid tokom slobodnih treninga Formule 1, a nova pozicija omogućit će mu još bližu saradnju s ekipom i dodatno iskustvo na najvišem nivou automobilističkog sporta.

U Ferrarijevoj postavi rezervnih vozača pridružit će se Antoniju Giovinazziju.