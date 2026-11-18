Dino Beganović, mladi vozač porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dobit će novu priliku za upravljačem Ferrarijevog bolida Formule 1.

Italijanski tim potvrdio je da će Beganović zamijeniti sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona tokom prvog slobodnog treninga za Veliku nagradu Las Vegasa.

Beganović će na stazu izaći u četvrtak, 19. novembra, kada počinje trkaći vikend u američkom gradu. Za vrijeme jednosatnog treninga vozit će Hamiltonov bolid, dok će za upravljačem drugog Ferrarija biti Charles Leclerc.

Riječ je o četvrtom nastupu mladog vozača na slobodnim treninzima Formule 1 tokom ove sezone, čime nastavlja prikupljati iskustvo u jednom od najpoznatijih timova svjetskog automobilizma.

Dino Beganović pred novim izazovom u Ferrariju

Za Beganovića će nastup u Las Vegasu biti posebno iskustvo jer će prvi put voziti bolid Formule 1 na uličnoj stazi.

Staza u Las Vegasu duga je 6,2 kilometra, a njen najpoznatiji dio prolazi čuvenim Stripom, gdje vozače očekuje pravac dug približno 1,9 kilometara.

Mladi vozač Ferrarijeve akademije već se pripremao na simulatoru, ali naglašava da će vožnja u stvarnim uslovima predstavljati potpuno drugačiji izazov.

„Vozio sam ovu stazu na simulatoru i činila se kao veoma dobra staza. Jedva čekam da prvi put izađem na nju i vozim duž Stripa. Neće to biti lagan izazov za mene“, izjavio je Beganović.

Dodao je da mu svaki nastup u Ferrarijevom bolidu mnogo znači, posebno zbog mogućnosti da neposredno sarađuje s inženjerima i članovima tima.

Tokom treninga njegov zadatak bit će prikupljanje podataka koji će pomoći Ferrariju u pripremama za kvalifikacije i utrku.

Beganović trenutno peti u Formuli 2

Dino Beganović ove sezone nastupa u Formuli 2, gdje zauzima peto mjesto u ukupnom poretku vozača.

Istovremeno je dio Ferrarijevog programa razvoja mladih talenata, kroz koji dobija priliku da učestvuje u testiranjima i slobodnim treninzima Formule 1.

Nastup u Las Vegasu bit će njegova četvrta sesija ove godine, a Ferrari će time ispuniti obavezu pružanja prilike mladim vozačima tokom trkaćih vikenda.

Beganović je istakao da mu je posebno važno održavati kontinuitet vožnje i stjecati iskustvo koje će koristiti u daljnjem razvoju karijere.

Hladne noći u Las Vegasu dodatni izazov za vozače

Velika nagrada Las Vegasa održava se u specifičnim uslovima jer se treninzi, kvalifikacije i utrka voze tokom večernjih i noćnih sati.

Prema najavama, temperature bi se mogle spustiti ispod deset stepeni Celzijusa, što može otežati zagrijavanje guma i njihovo održavanje u optimalnom radnom području.

Zbog toga će podaci prikupljeni tokom slobodnih treninga biti posebno značajni za Ferrari i ostale ekipe.

Trkaći vikend u Las Vegasu označava početak završnog dijela sezone Formule 1, nakon čega slijede utrke u Kataru i Abu Dhabiju.

Glavna utrka za Veliku nagradu Las Vegasa zakazana je za subotu, 21. novembra, po lokalnom vremenu.