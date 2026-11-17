Sumnjiva pošiljka stigla je danas u kabinet generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), nakon čega su obaviještene nadležne službe i pokrenute istražne radnje.

Iz ove zdravstvene ustanove potvrđeno je da je pošiljka pregledana i da ne predstavlja opasnost za okolinu.

Pošiljka je dostavljena redovnom poštom, a bila je adresirana na generalnog direktora KCUS-a. Nakon što je uočena, slučaj je prijavljen nadležnim organima, koji su poduzeli potrebne mjere.

Zbog prisustva policijskih i drugih službenih osoba u krugu bolnice, iz KCUS-a su odlučili obavijestiti javnost o događaju kako bi spriječili širenje netačnih informacija i uznemirenost pacijenata, njihovih porodica i zaposlenika.

„Pošiljka je ocijenjena kao bezopasna za okolinu, tako da nema razloga za zabrinutost. Vjerujemo da će nadležne službe ubrzo razjasniti sve okolnosti ovog slučaja, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena“, saopćeno je iz KCUS-a.

Za sada nije poznato šta se nalazilo u pošiljci niti ko ju je poslao.

Nadležne službe nastavljaju utvrđivati okolnosti njenog slanja i dostavljanja u kabinet direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.