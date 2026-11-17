Desetero djece povrijeđeno je danas u tržnom centru u Beogradu nakon pada na pokretnim stepenicama, a prema posljednjim informacijama, sedmero ih je zadobilo teške tjelesne povrede.

Nesreća se dogodila oko 14:35 sati u tržnom centru Galerija, tokom organizovane posjete grupe učenika uzrasta osam i devet godina.

Na mjestu nesreće zavladala je panika, a radnici i posjetioci tržnog centra za srbijanske medije opisali su prizore koje su zatekli neposredno nakon pada djece.

Prema riječima očevidaca, u tržnom centru boravila je organizovana grupa od približno 40 učenika iz Beograda, koji su bili u pratnji učiteljica.

Jedna od zaposlenica ispričala je za Blic da pretpostavlja kako je do nesreće došlo nakon što su se djeca počela gurati na pokretnim stepenicama. Prema njenom opisu, prvo je pala jedna djevojčica, a zatim i druga djeca koja su se nalazila iza nje.

Tačan uzrok nesreće još nije zvanično utvrđen.

Svjedoci opisali prizore nakon pada djece

Očevici navode da su se neposredno nakon nesreće čuli vriska i plač povrijeđenih učenika, dok su im zaposlenici tržnog centra i pojedini prolaznici pokušavali pomoći do dolaska medicinskih ekipa.

Jedan od svjedoka ispričao je da je zatekao veliki broj ljudi okupljenih oko pokretnih stepenica, gdje su se nalazila povrijeđena djeca.

Prema njegovom svjedočenju, pojedina djeca imala su povrede nogu, dok su druga zadobila povrede glave. Na stepenicama i podu bili su vidljivi tragovi krvi, a ekipe Hitne pomoći zbrinjavale su povrijeđene.

Na mjesto nesreće ubrzo je stiglo više vozila Hitne pomoći.

Dio prisutnih snimao povrijeđenu djecu umjesto da pomogne

Osim samog događaja, pojedine svjedoke uznemirilo je i ponašanje dijela posjetilaca tržnog centra.

Kako su ispričali za srbijanske medije, neki od prisutnih izvadili su mobilne telefone i počeli snimati povrijeđenu djecu, umjesto da pokušaju pomoći.

Istovremeno, drugi građani i zaposlenici centra pritekli su u pomoć učenicima do dolaska medicinskih ekipa.

Nakon nesreće policija je ogradila prostor oko pokretnih stepenica i zabranila prolazak posjetiocima tim dijelom objekta.

Policijski uviđaj je u toku, a nadležni utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do pada djece u tržnom centru Galerija u Beogradu.