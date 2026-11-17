Narodna skupštine Republike Srbije: Novi saziv Skupštine Srbije konstituisan je danas u Beogradu, nakon što su na konstitutivnoj sjednici potvrđeni mandati svih 250 narodnih poslanika. Time je novi parlament zvanično započeo svoj rad, a poslanici su položili zakletvu.

Predsjednica Verifikacione komisije Vjerica Radeta saopćila je da je komisija pregledala dokumentaciju i utvrdila da su uvjerenja o izboru svih 250 poslanika usklađena s izvještajem Republičke izborne komisije o provedenim parlamentarnim izborima.

Predsjedavajući sjednicom Stojan Radenović potvrdio je da su ispunjeni uslovi za verifikaciju poslaničkih mandata, čime je formalno konstituisan novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije.

Nakon potvrđivanja mandata uslijedilo je polaganje poslaničke zakletve.

Na dnevnom redu konstitutivne sjednice nalazi se i izbor predsjednika Narodne skupštine, kao i potpredsjednika parlamenta.

Predviđeno je i imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tijela te predstavnika parlamenta u stalnim delegacijama pri međunarodnim institucijama.

Konstituisanje novog saziva Skupštine Srbije uslijedilo je nakon parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, dok je Republička izborna komisija početkom novembra završila postupak utvrđivanja izbornih rezultata.