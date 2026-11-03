TV Informer pred mogućim sankcijama: REM razmatra oduzimanje dozvole za emitovanje

TV Informer mogao bi se suočiti sa sankcijama Regulatornog tijela za elektronske medije Srbije (REM), koje će sutra razmatrati prve mjere protiv ove televizije.

Rasprava dolazi nakon što su novinarska udruženja, organizacije civilnog društva i predstavnici akademske zajednice podnijeli inicijativu za oduzimanje dozvole za emitovanje programa.

Na današnjoj konsultativnoj sjednici Vijeća REM-a, kojoj je prisustvovalo svih osam članova, dogovoreno je da se na narednoj sjednici otvori pitanje mogućih sankcija protiv televizije Informer. Istovremeno je postignut dogovor o novom pravilniku za izbor članova Upravnog odbora Radio-televizije Srbije.

Inicijativa za oduzimanje dozvole Informeru predata je 27. oktobra, a njeni podnosioci smatraju da regulator mora reagovati na dugogodišnje nepravilnosti u radu ove televizije.

TV Informer pod lupom regulatora zbog brojnih prijava

Na prethodnoj sjednici Vijeća REM-a, održanoj 29. oktobra, dogovoreno je da se najprije pregledaju sve ranije prijave protiv Informera i uporede s navodima iz nove inicijative.

Za slučajeve koji ranije nisu bili predmet postupanja trebali bi biti otvoreni novi predmeti, nakon čega bi regulator odlučivao o eventualnim sankcijama.

Ivana Stevanović iz Fondacije Slavko Ćuruvija, jedne od organizacija koje su podržale inicijativu, izjavila je za Danas da bi REM morao detaljno analizirati rad Informera tokom prethodne dvije do tri godine.

Prema njenim riječima, veliki broj prijava podnesen je i u periodu kada Vijeće REM-a nije bilo konstituisano, zbog čega smatra da nijedan slučaj ne bi smio ostati neispitan.

Stevanović optužuje Informer za kontinuirano targetiranje pojedinaca, uznemiravanje javnosti i objavljivanje manipulativnih i neistinitih informacija. Smatra da regulator raspolaže dovoljnim osnovama da ozbiljno razmotri dalje emitovanje programa ove televizije.

Moguća i privremena zabrana emitovanja programa

Predstavnici organizacija koje traže oduzimanje dozvole smatraju da REM ne bi trebao mjesecima odgađati donošenje odluke.

Stevanović je istakla da regulator, osim postupka za trajno oduzimanje dozvole, ima mogućnost izricanja privremenih mjera kojima bi se ograničilo emitovanje programa.

Prema Zakonu o elektronskim medijima Srbije, REM može izreći opomenu ili upozorenje, privremeno zabraniti objavljivanje određenog programskog sadržaja, kao i privremeno ili trajno oduzeti dozvolu za emitovanje.

Privremena zabrana određenog programskog sadržaja može trajati do 30 dana, dok je trajno oduzimanje dozvole najstroža zakonom predviđena sankcija.

Takva odluka može biti donesena u slučajevima propisanim zakonom, uključujući ponavljanje istih ili sličnih povreda zbog kojih je emiteru ranije privremeno oduzeta dozvola.

Podijeljeni stavovi unutar Vijeća REM-a

Iako je inicijativa za sankcionisanje Informera otvorila raspravu o odgovornosti ove televizije, unutar samog regulatornog tijela postoje različiti stavovi o tome kako postupiti.

Od konstituisanja Vijeća krajem septembra zabilježene su nesuglasice među članovima, uključujući pitanje nadzora nad programom Informera tokom izborne kampanje.

Četvero članova Vijeća, Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Mileva Malešić i Ira Prodanov Krajišnik, ranije su predložili privremenu zabranu emitovanja programa, dok je bilo i prijedloga da se televiziji izrekne blaža mjera, odnosno opomena.

Dodatne polemike izazvalo je i prisustvo glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića na jednoj od sjednica, gdje mu je omogućeno da duže od sat vremena iznosi odbranu televizije u postupku koji se protiv nje vodi.

Neslaganja među članovima Vijeća dosad su otežavala donošenje odluka o prijavama protiv ove medijske kuće.

Organizacije civilnog društva sumnjaju u brzu odluku

Za razliku od predstavnika Fondacije Slavko Ćuruvija, koji očekuju odlučnije postupanje regulatora, Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra izrazila je sumnju da će sutrašnja sjednica donijeti konkretan rezultat.

Ona smatra da bi četvero članova Vijeća moglo nastaviti blokirati donošenje odluka protiv Informera, zbog čega ne očekuje značajniji pomak dok se ne izabere deveti član regulatornog tijela.

Macanović je ocijenila da trenutni politički odnosi u Srbiji dodatno otežavaju funkcionisanje REM-a i postupanje po prijavama organizacija civilnog društva.

Sutrašnja sjednica trebala bi pokazati hoće li Vijeće REM-a uspjeti postići saglasnost o prvim sankcijama ili će postupak protiv televizije Informer biti nastavljen bez konkretne odluke.