Sportske organizacije u TK dobile 1,67 miliona KM

Nedžida Sprečaković
Sportske organizacije u TK dobile 1,67 miliona KM
Sportske organizacije u TK dobile 1,67 miliona KM

Sportske organizacije u TK dobile su ukupno 1.670.356 KM za sufinansiranje projekata i programa u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2026. godinu. Ugovore s korisnicima sredstava danas je potpisao ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić.

Sredstva su dodijeljena za 230 pravnih lica koja djeluju u oblasti sporta, a raspoređena su kroz devet kategorija. Podrška obuhvata vrhunski kolektivni i pojedinačni sport, sport osoba s invaliditetom na nacionalnom nivou, rekreativni sport, kao i organizaciju sportskih manifestacija.

Prema riječima ministra Gazdića, projekti su vrednovani u skladu s utvrđenim kriterijima, a odobrena sredstva trebala bi omogućiti sportskim klubovima kvalitetniju realizaciju trenažnih procesa i planiranih aktivnosti.

Ukupan budžet Tuzlanskog kantona za oblast sporta u 2026. godini iznosi 3,7 miliona KM, naveo je Gazdić, ističući povećanje izdvajanja u odnosu na raniji period.

Šta podrška znači za sportske organizacije u TK?

Predstavnici klubova koji su ostvarili pravo na sredstva istaknuli su da će finansijska podrška olakšati organizaciju takmičenja i svakodnevni rad sportskih kolektiva.

Predsjednik Sportskog kluba invalida sjedeće odbojke „Sinovi Bosne“ iz Lukavca Vehbija Tokić naglasio je da su izdvojena sredstva značajna za razvoj sporta i organizaciju takmičenja. Izrazio je očekivanje da će klubovi odobreni novac koristiti racionalno i u skladu sa svojim potrebama.

Predsjednica Skupštine Košarkaškog kluba „Jedinstvo“ Tuzla Mara Lakić Brčaninović navela je da je ovaj klub u 2026. godini dobio znatno više sredstava nego prethodnih godina. Posebno je istaknula značaj ulaganja u školski, rekreativni i vrhunski sport, kao i sport osoba s invaliditetom.

Generalni sekretar FK „Tuzla City“ Munib Subašić također je pozdravio povećanje izdvajanja, ali je upozorio na finansijske poteškoće s kojima se suočavaju sportski klubovi.

Prema njegovim riječima, interes privatnih sponzora sve je manji, zbog čega je podrška lokalnih zajednica i kantonalnih institucija posebno značajna za nastavak rada klubova.

Iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK poručeno je da će nastaviti podržavati sportske kolektive i njihove rezultate.

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