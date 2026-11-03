BH Pošta od jučer, 2. novembra, privremeno ne prima određene pošiljke namijenjene državama Evropske unije. Odluka se odnosi na robu koju firme šalju kupcima, a donesena je zbog novih evropskih carinskih pravila koja su stupila na snagu 1. novembra. Promjene donose i dodatne troškove za pošiljke koje se šalju u Evropsku uniju.

Prema obavještenju BH Pošte, nova pravila ukidaju dosadašnje oslobađanje od carine za pošiljke čija vrijednost ne prelazi 150 eura. To znači da roba manje vrijednosti, koja je ranije bila oslobođena carine, sada podliježe drugačijem načinu obračuna troškova.

Za pošiljke koje sadrže robu kupljenu putem interneta ili proizvode namijenjene prodaji uvodi se carinska naknada od tri eura. Uz to se naplaćuju dodatna dva eura za carinsku obradu svakog prijavljenog proizvoda ili dijela sadržaja pošiljke.

Drugim riječima, ako pošiljka sadrži više različitih proizvoda, troškovi carinske obrade mogu biti veći jer se naknada obračunava po prijavljenom artiklu.

BH Pošta obustavila prijem komercijalnih pošiljki za 27 država

Zbog novih pravila BH Pošta je privremeno obustavila prijem pošiljki koje firme šalju kao prodaju robe u 27 država Evropske unije.

Na službenom popisu BH Pošte navedene su Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija, Francuska, Švedska, Danska, Belgija, Nizozemska, Španija i druge članice Evropske unije.

Obustava je na snazi od 2. novembra, a odnosi se na poslovne korisnike koji putem pošte šalju robu kupcima u navedenim državama.

Iz BH Pošte objašnjavaju da je odluka donesena zbog kratkog roka za prilagođavanje novim evropskim propisima, ali i potrebe da se računarski sistemi za evidentiranje pošiljki usklade s novim zahtjevima.

U objavljenom obavještenju nije navedeno koliko će obustava trajati.

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Da li se nove naknade odnose i na poklone?

Nova pravila ne odnose se jednako na sve pošiljke.

Prema obavještenju BH Pošte, od novih naknada izuzeti su pokloni vrijednosti do 45 eura koje jedna fizička osoba šalje drugoj fizičkoj osobi.

Da bi se primijenilo ovo izuzeće, sadržaj pošiljke mora biti prijavljen kao poklon u odgovarajućoj carinskoj dokumentaciji.

To je posebno značajno građanima Bosne i Hercegovine koji rodbini i prijateljima u zemljama Evropske unije šalju poklone i druge predmete koji nisu namijenjeni prodaji.

Zašto se mijenjaju pravila slanja paketa?

Evropska unija uvela je i dodatne zahtjeve za podatke o robi koja dolazi iz država izvan njenog carinskog područja, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Za proizvode u pošiljkama sada je potrebno navesti odgovarajuće identifikacijske oznake, odnosno podatke koji omogućavaju prepoznavanje proizvoda, njegovog proizvođača ili prodavca.

Kod robe koju firme prodaju putem interneta moraju biti navedene oznake koje dodjeljuju prodavac, proizvođač ili dobavljač, kao i standardna oznaka proizvoda ako postoji.

Takve oznake koriste se za preciznije evidentiranje robe koja prelazi granicu, a odgovornost za dostavljanje potrebnih podataka imaju firme koje šalju pošiljke.

BH Pošta navodi da se novi zahtjevi odnose na različite kategorije međunarodnih pošiljki, uključujući pisma koja sadrže robu, pakete i brzu poštu.

Privremena obustava prijema komercijalnih pošiljki uvedena je dok se sistemi BH Pošte ne prilagode novim pravilima evidentiranja robe namijenjene tržištu Evropske unije.