BH Pošta obilježila Svjetski dan pošte: Predstavili ljude, usluge i budućnost poštanske djelatnosti

BH Pošta je 9. oktobra u Sarajevo City Centeru obilježila Svjetski dan pošte, predstavljajući građanima svoju djelatnost, usluge i zaposlenike, ali i promjene i ulaganja kojima kompanija odgovara na nove potrebe korisnika i razvoj poštanskog i logističkog tržišta.

Svjetski dan pošte bio je prilika da se izbliza predstavi šta sve stoji iza svakodnevnog rada BH Pošte. Posjetioci su mogli saznati više o uslugama kompanije, razgovarati sa zaposlenicima i upoznati različite segmente poštanskog poslovanja. U okviru obilježavanja imali su priliku i napisati i poslati razglednice.

Iza više od 400 poštanskih jedinica, više od 800 šaltera i oko 2.700 zaposlenih nalazi se sistem koji svakodnevno povezuje građane, kompanije i institucije širom Bosne i Hercegovine. Upravo su zaposlenici jedan od ključnih oslonaca poslovanja BH Pošte, a njihov doprinos rezultatima kompanije prati i kontinuirano unapređenje uslova rada.

“Tokom ove godine pokrenuli smo veliki investicioni ciklus. Očekujemo isporuku 32 teretna vozila B kategorije, tri teretna vozila C kategorije i 65 mopeda. Potpisali smo i ugovore za nabavku novih uniformi, tako da će svi naši zaposlenici dobiti nove uniforme, što se nije dogodilo već duže vrijeme“, istakao je generalni direktor BH Pošte, Adis Šehić.

Govoreći o pravcu daljeg razvoja kompanije, Šehić je naglasio da je jedan od ključnih ciljeva postepena transformacija klasičnih poštanskih usluga u savremeni sistem koji odgovara potrebama e-trgovine i rastućeg paketnog prometa.

„Očekuje nas svojevrsna tiha tranzicija iz klasične poštanske usluge prema uslugama koje podržavaju e-trgovinu, posebno kroz BH PostExpress. Pri kraju smo procesa potpisivanja ugovora za kupovinu logističkog centra površine veće od 10.000 kvadratnih metara, a raspisali smo i tender za nabavku sorting mašine. Želimo izgraditi savremeni sorting centar koji će nam omogućiti značajno veće kapacitete i bržu obradu pošiljaka“, rekao je Šehić.

BH Pošta trenutno dnevno obrađuje oko 20.000 paketa, pri čemu se značajan dio procesa još uvijek obavlja ručno. Uvođenje automatizovanog sortiranja trebalo bi donijeti veliki iskorak u efikasnosti, s kapacitetom obrade do 7.000 paketa na sat.

„Novi sorting centar omogućit će nam da povećamo kapacitete i sklapamo dodatne ugovore s platformama s kojima dosad nismo imali dovoljno prostora i vremena za saradnju. Cilj nam je da e-trgovina bude što dostupnija građanima i da BH Pošta vrlo brzo postane jedan od najmodernijih poštanskih operatera u regiji. Očekujemo da će broj paketa nakon toga dostići milionske razmjere“, naglasio je Šehić.

Važan dio modernizacije je i unapređenje postojeće poštanske infrastrukture. Obnovljeni Centar Pošte Zenica, otvoren u septembru, prvi je u nizu projekata modernizacije poštanskih centara. Novi centar donosi unaprijeđene kapacitete za obradu pošiljaka, brzu poštu i dostavu te predstavlja dio šireg procesa razvoja logističkog sistema kompanije.

Šehić je istakao i da se planirana ulaganja finansiraju iz vlastitih sredstava BH Pošte.

„Sve ove investicije realizujemo iz vlastitih sredstava, bez kreditnog zaduživanja. Prošlu godinu završili smo s dobiti od 8,6 miliona KM, a i ove godine očekujemo izuzetno dobar poslovni rezultat“, kazao je generalni direktor BH Pošte.

Investicioni ciklus, uz razvoj infrastrukture i tehnologije, prati i nastojanje da se vrednuje doprinos zaposlenika. Kao dio politike usmjerene na unapređenje njihovog materijalnog položaja, svakom zaposleniku BH Pošte do kraja godine bit će obezbijeđeno dodatnih 900 KM.

Obilježavanje Svjetskog dana pošte u SCC-u bilo je prilika da se na jednom mjestu susretnu tradicija poštanske djelatnosti, ljudi koji je svakodnevno nose i nova rješenja koja određuju njenu budućnost.

Od pisma i razglednice do paketa iz e-trgovine, od poštanskog šaltera do paketomata i savremenog logističkog sistema, BH Pošta nastavlja razvijati svoje poslovanje kako bi odgovorila na promjene u potrebama korisnika i tržišta.