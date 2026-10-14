U Sarajevu održana Manifestacija dodjele nagrada za najljepše dječije pismo

BH Pošta bila je domaćin svečane dodjele nagrada za najljepše dječije pismo, na kojoj su nagrađeni mladi autori iz cijele Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja tema takmičenja bila je važnost ljudske povezanosti u digitalnom svijetu.

U sarajevskom Hotelu Europa danas je održana svečana dodjela nagrada za najljepše dječije pismo, povodom 55. međunarodnog takmičenja u pisanju pisama za mlade. Domaćin manifestacije bilo je “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, a događaj je okupio nagrađene učenike, njihove nastavnike, predstavnike sva tri javna poštanska operatera u Bosni i Hercegovini, institucija i medija.

Prvo mjesto osvojila je Adna Omerović, učenica Prve osnovne škole Živinice, pod mentorstvom nastavnice Fahire Siračić-Suljagić. Drugo mjesto pripalo je Anđeli Ćorić iz Osnovne škole „Petar Bakula“ Mostar, uz nastavnicu Nives Panić, dok je treće mjesto osvojila Milica Nikoletić iz Osnovne škole „Jovan Dučić“ Banja Luka, čija je nastavnica Dubravka Radovančević.

Nagrada za najkreativnije pismo pripala je Irineju Jankoviću iz Osnovne škole „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški“ Trebinje.

Ovogodišnje takmičenje održano je pod temom „Napiši pismo prijatelju i objasni zašto je ljudska povezanost važna u digitalnom svijetu“. Na adrese tri javna poštanska operatera stigle su stotine pisama, a stručni žiri imao je zahtjevan zadatak da među brojnim kreativnim i emotivnim radovima odabere deset najboljih.

Na značaj takmičenja i vrijednost pisane riječi ukazao je generalni direktor BH Pošte Adis Šehić, ističući da je u središtu ove manifestacije dječija kreativnost, iskrenost i sposobnost da riječima prenesu svoje misli i osjećaje.

„Danas možemo poslati poruku za nekoliko sekundi, razgovarati s nekim ko je hiljadama kilometara daleko i biti stalno dostupni jedni drugima. Ipak, istinska bliskost ne mjeri se brojem poruka koje razmijenimo, nego pažnjom koju nekome posvetimo, razumijevanjem koje pokažemo i vremenom koje izdvojimo za druge“, poručio je Šehić.

Naglasio je da je pisanje pisama dio bogate tradicije poštanske djelatnosti, ali i mnogo više od toga, jer je osnovna uloga pošte oduvijek bila povezivanje ljudi.

„Ponosni smo što zajedno njegujemo inicijativu koja mladima pruža priliku da pokažu svoj talenat, razvijaju kreativnost i osjete da se njihov glas čuje i cijeni“, istakao je Šehić, zahvalivši nastavnicima koji su motivisali učenike i pomogli im da svoje misli pretoče u riječi.

Takmičenje svake godine zajednički organizuju BH Pošta, Hrvatske pošte Mostar i Pošte Srpske, uz podršku Svjetskog poštanskog saveza. Ova dugogodišnja inicijativa ima za cilj podsticanje dječije kreativnosti, pismenosti i promišljanja o temama važnim za društvo.

Svečani program upotpunili su nastup glumca Enesa Kozličića, plesni performans dua 2icy i nastup dječijeg hora „Sportissimo Kids Sarajevo“, koji je manifestaciju zaključio izvedbom pjesme „Sarajevo ljubavi moja“.

Za prva tri mjesta učenici su dobili tablete i novčane nagrade: 500 KM za prvo, 300 KM za drugo i 200 KM za treće mjesto. Nastavnicama prvonagrađenih učenika pripale su i novčane nagrade, dok su ostali nagrađeni učenici dobili prigodne poklone.

Za prva tri mjesta poklone su osigurali i Agencija za poštanski promet BiH i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Novo druženje najavljeno je za 2027. godinu nakon što Svjetski poštanski savez objavi novu temu.