BH Pošta za ljetne uniforme izdvaja 1,28 miliona KM, na tender stigla samo jedna ponuda

BH Pošta zaključila je ugovor o nabavci ljetne službene odjeće za svoje zaposlenike, vrijedan 1,1 milion KM bez PDV-a, odnosno 1.287.000 KM s uključenim porezom. Posao je dodijeljen kompaniji KM Trade iz Visokog, koja je bila jedini ponuđač na tenderu.

Prema obavještenju objavljenom danas na portalu e-Nabavke, ugovor je potpisan 27. oktobra, a njegova vrijednost u potpunosti odgovara iznosu koji je BH Pošta prethodno procijenila za ovu nabavku.

Riječ je o ponovljenom postupku nabavke ljetne službene odjeće. Prvobitni tender raspisan je u junu i obuhvatao je odjeću i obuću, podijeljene u dva lota, ukupne procijenjene vrijednosti 1,2 miliona KM.

Novi postupak za nabavku odjeće pokrenut je 10. augusta, dok je rok za dostavljanje ponuda istekao 24. septembra.

BH Pošta dobila samo jednu ponudu na tenderu

Iako je osnovni kriterij za izbor dobavljača bila najniža ponuđena cijena, u postupku je učestvovala samo jedna kompanija. Ponuda firme KM Trade ocijenjena je prihvatljivom, a ponuđeni iznos od 1,1 milion KM bez PDV-a bio je identičan procijenjenoj vrijednosti nabavke.

U zvaničnoj dokumentaciji navedeno je da tokom postupka nije bilo žalbi, kao i da se realizacija ugovora neće povjeravati podizvođačima.

Kompanija KM Trade iz Visokog tokom ove godine dobila je više poslova putem javnih nabavki, prvenstveno za potrebe policijskih i sigurnosnih institucija.

Među vrijednijim ugovorima izdvaja se nabavka dijelova terenskih uniformi za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, vrijedna 4,11 miliona KM.

Uniforme će biti isporučene i u Tuzlu

Ugovor o nabavci ljetne službene odjeće zaključen je na period do 12 mjeseci, a isporuke će se obavljati postepeno, u skladu s potrebama BH Pošte.

Dobavljač će imati rok do 60 dana od prijema pojedinačne narudžbenice da isporuči ugovorenu robu.

Službena odjeća bit će distribuirana Generalnoj direkciji BH Pošte u Sarajevu, kao i centrima pošta u Tuzli, Sarajevu, Zenici, Bihaću, Mostaru, Travniku i Goraždu.