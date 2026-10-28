Sloboda ispala iz Kupa BiH: Željezničar slavio na Tušnju

Sloboda je završila nastup u Kupu Bosne i Hercegovine nakon što je sinoć na stadionu Tušanj poražena od Željezničara rezultatom 0:1. Sarajevski tim plasman u osminu finala izborio je zahvaljujući pogotku Pejića iz jedanaesterca u 30. minuti susreta.

Tuzlaci su bolje otvorili utakmicu i u prvom dijelu imali nekoliko prilika da dođu do vodstva. Kapetanović nije uspio realizovati izglednu šansu, dok je golman Željezničara Abdulahović zaustavio pokušaje Husejinovića i Mehanovića.

Gosti su poveli nakon što je Hamza Redžić u kaznenom prostoru napravio prekršaj nad Huskovićem. Sudija Antonio Bandić dosudio je jedanaesterac, a Pejić je preciznim udarcem donio prednost Željezničaru.

Sloboda pogodila prečku, Mulalić isključen

Sloboda je u drugom poluvremenu krenula odlučnije prema golu gostiju, a najbolju priliku za izjednačenje imala je u 55. minuti. Nakon centaršuta Alija s lijeve strane, Belmin Mešinović je šutirao glavom i pogodio prečku.

Domaći fudbaleri nastavili su pritiskati odbranu Željezničara, ali nisu uspjeli pronaći put do mreže. Sarajevski tim sačuvao je minimalnu prednost i osigurao prolazak u narednu fazu takmičenja.

Završnicu utakmice obilježilo je i isključenje trenera Slobode Edisa Mulalića. Nakon što je prvi žuti karton dobio u 11. minuti, Mulalić je zbog reakcije na sudijsku odluku zaradio i drugu javnu opomenu, pa je morao napustiti prostor uz teren.

Željezničar je tako nastavio takmičenje u Kupu BiH, dok se Sloboda oprostila već u šesnaestini finala.