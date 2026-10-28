Grijanje sve veći teret za građane BiH: Neki zagrijavaju samo jednu prostoriju

Troškovi grijanja u Bosni i Hercegovini sve su veće opterećenje za kućne budžete, a pojedini građani primorani su zagrijavati samo jednu prostoriju kako bi smanjili potrošnju energenata.

Za domaćinstva s najnižim primanjima početak grijne sezone donosi i teške odluke o tome koje osnovne potrebe mogu priuštiti.

Dok jedni pokušavaju uštedjeti ograničavanjem grijanja na prostorije u kojima najviše borave, drugi traže povoljnije energente ili izdvajaju značajan dio mjesečnih prihoda kako bi održali odgovarajuću temperaturu u svojim domovima.

Građani s kojima je razgovarala N1 navode da su troškovi nabavke ogrjeva izuzetno visoki. Jedna od sagovornica istakla je da je za grijanje kuće morala kupiti 14 metara drva, ali nije sigurna hoće li joj ta količina biti dovoljna tokom zime. Drugi priznaju da zagrijavaju samo jednu prostoriju jer nemaju novca za više.

Posebno su ugroženi penzioneri i porodice s niskim primanjima, kojima plaćanje grijanja i ostalih režijskih troškova često znači manje novca za hranu i druge osnovne potrebe.

Sve više građana traži pomoć za plaćanje režija

S problemom energetskog siromaštva svakodnevno se susreću i humanitarne organizacije, kojima se građani obraćaju zbog nemogućnosti plaćanja računa.

Iz Udruženja Pomozi.ba navode da kroz svoje projekte korisnicima, osim prehrambenih i higijenskih proizvoda, pomažu i u izmirivanju režijskih troškova.

Saliha Rokša iz ovog udruženja ističe da se broj porodica kojima pružaju redovnu pomoć značajno povećao.

Na početku projekta mjesečne pakete primalo je između 20 i 30 korisnika, dok danas pomoć dobija 301 porodica. Za podršku se obraćaju i penzioneri koji nisu uključeni u postojeće programe.

Više od četvrtine domaćinstava izdvaja značajan dio budžeta za energiju

Prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), više od četvrtine domaćinstava u Bosni i Hercegovini na energiju troši preko deset posto ukupnih izdataka.

Ipak, energetsko siromaštvo ne odnosi se isključivo na visoke račune. Ono obuhvata i situacije u kojima domaćinstva nemaju dovoljno sredstava da osiguraju odgovarajuće grijanje i osnovne energetske potrebe.

Dodatni problem predstavlja činjenica da Bosna i Hercegovina još nema jasno definisane pokazatelje za sistemsko praćenje energetskog siromaštva, zbog čega nije moguće precizno utvrditi koliko građana živi u domaćinstvima koja ne mogu osigurati adekvatno grijanje.

Izvorni tekst: N1