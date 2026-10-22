Mnogi prave ovu grešku tokom grijne sezone: Evo kako smanjiti račune i sačuvati toplinu u domu

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija

Dolaskom hladnijih dana mnogi građani Bosne i Hercegovine suočavaju se s povećanim troškovima grijanja. Ipak, nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnim navikama može pomoći da dom ostane ugodno zagrijan, a računi budu manji.

Jedna od najčešćih grešaka jeste zaklanjanje radijatora namještajem ili dugim zavjesama. Na taj način otežava se cirkulacija toplog zraka, zbog čega prostoriji treba više vremena da se zagrije.

Stručnjaci za energetsku efikasnost preporučuju održavanje umjerene sobne temperature. U prostorijama u kojima se najviše boravi često je dovoljno oko 20 do 21 stepen, dok u spavaćoj sobi temperatura može biti nešto niža.

Smanjenje temperature za samo jedan stepen može donijeti primjetnu uštedu, iako stvarni iznos zavisi od izolacije, načina grijanja i vremenskih uslova.

Važno je i pravilno provjetravanje. Umjesto držanja prozora stalno otvorenim na kip, efikasnije je nekoliko minuta širom otvoriti prozore i omogućiti brzu izmjenu zraka.

Dodatnu pažnju treba posvetiti prozorima i vratima kroz koja prodire hladan zrak. Postavljanje brtvi i zatvaranje nepotrebnih otvora može smanjiti gubitak topline.

Redovno održavanje sistema grijanja također doprinosi efikasnijem radu, a posebno je važno ne zanemarivati sigurnosne provjere peći, dimnjaka i plinskih uređaja.

Uz malo pažnje i promjenu navika moguće je ostvariti uštede, bez velikih ulaganja i odricanja od udobnosti.

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