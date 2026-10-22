Anthony Edwards ubacio 45 poena i pokvario Giannisov debi

Anthony Edwards postigao je 45 poena i predvodio Minnesota Timberwolvese do ubjedljive pobjede nad Miami Heatom rezultatom 131:106 na otvaranju nove NBA sezone. Sjajna partija američkog košarkaša zasjenila je debi Giannisa Antetokounmpa u dresu Miamija, koji je uprkos odličnom individualnom učinku ostao bez pobjede pred domaćom publikom.

Edwards je utakmicu završio sa 45 poena i deset skokova, uz 16 pogođenih šuteva iz 29 pokušaja. Posebno impresivan bio je njegov učinak iza linije za tri poena, gdje je pogodio devet trojki iz 17 pokušaja.

Ovim nastupom postao je tek treći igrač u historiji NBA lige koji je na više utakmica otvaranja sezone postigao najmanje 40 poena. Prije njega to su uspjeli samo Wilt Chamberlain i Michael Jordan.

Njegovih 45 poena ujedno predstavlja i rekord Minnesote po broju postignutih poena jednog igrača na otvaranju sezone.

Anthony Edwards predvodio Minnesotu, Giannis ubacio 35 poena

Iako je Giannis Antetokounmpo pružio odličnu partiju u svom prvom zvaničnom nastupu za Miami Heat, njegovih 35 poena i šest skokova nisu bili dovoljni da domaći tim izbjegne poraz.

Grčki košarkaš, koji je tokom ljeta stigao iz Milwaukee Bucksa, iz igre je šutirao 13 od 19, a već u prvom poluvremenu postigao je 21 poen.

Minnesota je na poluvremenu vodila 69:59, a ključnu prednost stekla je početkom treće četvrtine, kada je serijom poena povećala vodstvo na 78:61.

Domaćini nisu uspjeli pronaći odgovor na raspoložene goste, koji su posebno dominirali šutom za tri poena. Timberwolvesi su pogodili čak 21 trojku, dok je Miami utakmicu završio sa samo osam.

Uz Edwardsa, odličan nastup imao je i LaMelo Ball, koji je u svom debiju za Minnesotu postigao 21 poen uz šest asistencija i pet pogođenih trojki.

Jaden McDaniels dodao je 17 poena, dok je Rudy Gobert ostvario 15 skokova.

U redovima Miamija, osim Antetokounmpa, istakao se Bam Adebayo sa 15 poena.

Minnesota je tako novu sezonu otvorila uvjerljivom pobjedom, dok je Miami, uprkos dolasku jedne od najvećih NBA zvijezda, doživio težak poraz pred svojim navijačima.