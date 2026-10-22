50 godina Univerziteta u Tuzli: Premijera dokumentarnog filma u utorak

Povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli, u utorak, 27. oktobra, bit će upriličena premijera dokumentarnog filma posvećenog velikom jubileju ove visokoškolske ustanove. Projekcija će biti održana u Ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli, s početkom u 18 sati.

Dokumentarni film donosi priču o pet decenija znanja, nauke, obrazovanja i generacija koje su svojim radom i uspjesima obilježile razvoj Univerziteta u Tuzli.

O značaju jubileja, putu koji je Univerzitet prošao tokom proteklih 50 godina, kao i planovima i viziji njegovog budućeg razvoja, u filmu govori rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Amir Karić.

50 godina Univerziteta u Tuzli kroz priču o znanju i uspjehu

Pod porukom „Ponosni na prošlost, gradimo budućnost”, obilježavanje ovog jubileja prilika je za podsjećanje na doprinos Univerziteta obrazovanju, nauci i razvoju Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Pedeset godina postojanja Univerziteta predstavljaju i priču o brojnim generacijama studenata, profesora i istraživača koji su bili dio njegovog razvoja.

Premijera dokumentarnog filma bit će održana 27. oktobra u 18 sati u Ateljeu Ismet Mujezinović, a zbog velikog interesovanja neophodna je prethodna rezervacija mjesta.