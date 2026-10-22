U nedjelju obustava saobraćaja u brojnim ulicama Tuzle: Pogledajte gdje i u kojem periodu

U Tuzli će u nedjelju, 25. oktobra, zbog održavanja jubilarnog desetog Tuzlanskog maratona doći do privremene obustave i izmjene režima saobraćaja na brojnim gradskim saobraćajnicama. Građanima se savjetuje da unaprijed planiraju kretanje i koriste alternativne pravce.

Ovogodišnji Tuzlanski maraton okupit će više od hiljadu učesnika iz 15 zemalja svijeta. Program obuhvata utrke na pet i deset kilometara, polumaraton, maraton, Školsku utrku za učenike od 14 do 18 godina te Državno prvenstvo u polumaratonu.

Zbog sigurnosti takmičara i ostalih učesnika u saobraćaju, pojedine gradske ulice bit će zatvorene već od 7 sati ujutro, dok će se saobraćaj na određenim dionicama normalizovati tek u poslijepodnevnim satima.

Koje ulice će biti zatvorene?

Prema planu organizatora, privremene obustave saobraćaja bit će na snazi u sljedećim terminima:

Od 7:00 do 14:30 sati: Most Panonika, Ulica profesora Ibre Pašića, ulica prema Ulici Kulina bana te ulica koja od Trga slobode vodi prema mostu.

Most Panonika, Ulica profesora Ibre Pašića, ulica prema Ulici Kulina bana te ulica koja od Trga slobode vodi prema mostu. Od 9:00 do 14:00 sati: Ulice Ludviga Kube i Džindić mahala, do ulaza u kompleks Panonskih jezera.

Ulice Ludviga Kube i Džindić mahala, do ulaza u kompleks Panonskih jezera. Od 9:00 do 13:30 sati: Ulica Kulina bana, od Skvera do kružnog toka kod Tenisa, u oba smjera.

Ulica Kulina bana, od Skvera do kružnog toka kod Tenisa, u oba smjera. Od 9:00 do 11:45 sati: Ulice 2. tuzlanske brigade i Maršala Tita, do raskrsnice na Brčanskoj Malti, uz zatvaranje južne saobraćajne trake.

Ulice 2. tuzlanske brigade i Maršala Tita, do raskrsnice na Brčanskoj Malti, uz zatvaranje južne saobraćajne trake. Od 9:00 do 10:20 sati: Sjeverna kolovozna traka Južne magistrale, na pravcu od Ulice 15. maja preko Bulevara 2. korpusa Armije BiH, Obale Zmaja od Bosne, Bosne Srebrene, Mitra Trifunovića Uče, Husinskih rudara do Ulice Nikole Tesle.

Sjeverna kolovozna traka Južne magistrale, na pravcu od Ulice 15. maja preko Bulevara 2. korpusa Armije BiH, Obale Zmaja od Bosne, Bosne Srebrene, Mitra Trifunovića Uče, Husinskih rudara do Ulice Nikole Tesle. Od 9:45 do 11:45 sati: Franjevačka, Pozorišna, Kazan mahala, Turalibegova, Maršala Tita, Aleja bosanskih vladara i Ivana Ribara.

Franjevačka, Pozorišna, Kazan mahala, Turalibegova, Maršala Tita, Aleja bosanskih vladara i Ivana Ribara. Od 9:30 do 10:30 sati: Ulica Džemala Bijedića.

Ulica Džemala Bijedića. Od 10:15 do 13:30 sati: Džafer mahala i Ulica Muhameda Hevaija Uskufija.

Na Južnoj magistrali predviđeno je sukcesivno otvaranje saobraćaja, svakih 25 minuta, na dionicama između raskrsnica kod Džamije „Kralj Abdullah“, Elektro-Tuzle, Doma penzionera, TC Tuzlanka i Bingo City Centra.

U Ulici Muhameda Hevaija Uskufija od 12:00 do 13:30 sati bit će omogućeno povremeno, kontrolisano propuštanje vozila lijevom saobraćajnom trakom, uz smanjenu brzinu, dok će se desnom trakom kretati učesnici maratona.

Apel građanima da koriste alternativne pravce

Iz Organizacionog odbora Tuzlanskog maratona zamolili su građane za strpljenje i razumijevanje tokom privremene izmjene režima saobraćaja.

Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i poštovanje uputa policijskih službenika i volontera koji će regulisati saobraćaj.

Najveće izmjene u saobraćaju očekuju se između 9 i 12 sati, dok će pojedine saobraćajnice u centralnom dijelu grada ostati zatvorene do 14:30 sati.

Organizatori su pozvali građane i ljubitelje sporta da podrže učesnike jubilarnog Tuzlanskog maratona, manifestacije od posebnog značaja za Tuzlanski kanton.