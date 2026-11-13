Od ponedjeljka potpuna obustava saobraćaja na putu prema Husinu u Tuzli

Jasmina Ibrahimović

Potpuna obustava saobraćaja u Tuzli bit će uvedena od ponedjeljka, 16. novembra, u dijelu ulice Zvonka Cerića, na putnom pravcu prema Husinu. Razlog su radovi na djelimičnoj sanaciji putne infrastrukture, a saobraćaj će biti obustavljen do završetka planiranih radova.

Kako je saopćeno iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, obustava će obuhvatiti dio ulice Zvonka Cerića, od raskrsnice s ulicama Nikole Tesle, odnosno transverzalom Siporex, i Husinskih rudara, pa sve do kružnog toka Husino na magistralnom putu M-18.

Tokom izvođenja radova saobraćaj na ovoj dionici bit će potpuno zatvoren, zbog čega se vozačima preporučuje korištenje alternativnih putnih pravaca.

Posebno obavještenje upućeno je stanovnicima ulice Zvonka Cerića koji žive na dijelu obuhvaćenom radovima. Od njih se traži da do završetka sanacije prilagode kretanje i parkiranje svojih vozila novom režimu saobraćaja.

Iz nadležne gradske službe pozvali su sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju kako bi radovi mogli biti izvedeni nesmetano.

Tačan datum završetka radova nije naveden, a potpuna obustava saobraćaja ostat će na snazi do njihovog okončanja.

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