Poslovnica zdravstvenog osiguranja Tuzla od ponedjeljka na novoj lokaciji

Jasmina Ibrahimović
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Foto: Ilustracija

Poslovnica zdravstvenog osiguranja Tuzla od ponedjeljka, 16. novembra, privremeno će raditi na novoj lokaciji u Tržnom centru Sjenjak. Razlog preseljenja su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora, saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Osigurana lica će od ponedjeljka sve usluge iz nadležnosti poslovnice moći ostvarivati u prostorijama TC Sjenjak u Tuzli, a ulaz u poslovnicu nalazi se sa strane parkinga.

Iz Zavoda navode da će se na privremenoj lokaciji pružati sve dosadašnje usluge, tako da građani neće biti uskraćeni za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

Pisarnica Zavoda zdravstvenog osiguranja TK nastavlja raditi na dosadašnjoj lokaciji, u sjedištu Zavoda. Građani će sve poslove iz nadležnosti pisarnice i dalje moći obavljati na istoj adresi.

Privremena poslovnica zdravstvenog osiguranja Tuzla u TC Sjenjak radit će do završetka rekonstrukcije, nakon čega je planiran povratak na dosadašnju lokaciju.

Iz Zavoda su pozvali osigurana lica da prilikom dolaska vode računa o promjeni lokacije te zahvalili građanima na razumijevanju tokom izvođenja radova.

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