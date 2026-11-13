Pet zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica uhapšeno zbog sumnje da su pretukli pacijenta

Jasmina Ibrahimović
Uhapšen Ibrahim Handanović, pratilac direktora KPZ-a Zenica Rusmira Isaka
Foto: Ilustracija

Pet zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica uhapšeno je zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje nad 24-godišnjim pacijentom Odjela psihijatrije. Osumnjičeni su tokom jučerašnjeg dana lišeni slobode, a danas bi trebali biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Informaciju je za Fenu potvrdila portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK Lejla Ekinović.

Prema njenim riječima, uhapšeno je pet osoba iz Zenice, inicijala B. M. (1991), H. V. (1992), K. L. (2002), S. S. (1989) i M. D. (1990).

Oni se sumnjiče da su tokom prošle sedmice na Odjelu psihijatrije Kantonalne bolnice Zenica primijenili nasilje nad 24-godišnjim pacijentom iz Bugojna.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će danas, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predati Kantonalnom tužilaštvu ZDK na daljnje postupanje.

Tužilaštvo će nakon razmatranja dostavljenih dokaza i saslušanja osumnjičenih odlučiti hoće li nadležnom sudu predložiti određivanje pritvora za svih pet zaposlenika ili samo za neke od njih.

Za sada nisu saopćene dodatne informacije o okolnostima incidenta niti o zdravstvenom stanju oštećenog pacijenta.

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