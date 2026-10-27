Uhapšeno pet policajaca: Vozačima izmišljali prekršaje i uzimali novac

Pet policajaca MUP-a RS uhapšeno je u akciji „Terminal“ zbog sumnje da su tokom saobraćajnih kontrola obmanjivali vozače, govoreći im da imaju evidentirane prekršaje koje nisu počinili.

Zatim su od njih navodno tražili novac kako bi te prekršaje izbrisali iz službenih evidencija i oslobodili ih plaćanja kazni.

Akcija je provedena jučer na području Gradiške, a među uhapšenima je i Bojan Šinik, komandir Staničnog odjeljenja policije Orahova, koji je zbog sličnih sumnji već bio hapšen 2020. godine.

Prema informacijama koje je objavio ATV, osim Šinika uhapšeni su Vedran Šobota, Mirko Gačić, Slaviša Šinik i policajac Ismet, čije prezime nije objavljeno.

Policajci MUP-a RS navodno uzimali od 20 KM do 100 eura

Istraga je trajala duži period, a prikupljeni podaci ukazuju na sumnju da su policijski službenici zloupotrebljavali svoj položaj prilikom redovnih kontrola saobraćaja.

Vozačima su, kako se sumnja, saopćavali da se u policijskim evidencijama vode kao počinioci određenih prekršaja, iako takve prekršaje nisu napravili. Potom su im nudili mogućnost da izbjegnu sankcije ukoliko plate određeni iznos.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni su za navodno brisanje prekršaja uzimali između 20 KM i 100 eura, zavisno od okolnosti.

Tokom pretresa na više lokacija koje koriste osumnjičeni pronađena je i oduzeta veća količina novca, ali njegov ukupan iznos nije zvanično saopćen.

Jedan od uhapšenih policajaca već bio privođen

Posebnu pažnju privlači podatak da je Bojan Šinik, komandir policijskog odjeljenja u Orahovi, već bio uhapšen tokom pandemije koronavirusa 2020. godine.

Prema ranijem pisanju ATV-a, Šinik je tada zajedno s još četvoricom policajaca bio osumnjičen za uzimanje novca od vozača kamiona u blizini graničnog prijelaza.

Policajci su, prema tadašnjim sumnjama, prilazili vozačima koji su izlazili iz kamionskih kabina i tvrdili da krše zabranu kretanja tokom policijskog sata. Navodno su im zatim tražili novac kako ne bi pisali kazne, iako vozači nisu počinili prekršaj.

Nije poznato kakav je bio konačan ishod tog postupka.

Protiv uhapšenih najavljene suspenzije

Akciju „Terminal“ proveli su pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji s Policijskom upravom Gradiška, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci.

Petorica uhapšenih sumnjiče se za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske najavljeno je pokretanje unutrašnjih postupaka protiv osumnjičenih policijskih službenika, kao i njihova suspenzija.