Aerodrom Tuzla bilježi veliki oporavak: Broj putnika porastao za 63,5 posto

Jasmina Ibrahimović
Aerodrom Tuzla u junu više nego udvostručio broj putnika

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2025. godinu, koji potvrđuje značajan oporavak aviosaobraćaja i pozitivne rezultate razvojnih aktivnosti realiziranih uz podršku kantonalnih institucija.

Tokom 2025. godine Aerodrom Tuzla opslužio je ukupno 338.481 putnika, što predstavlja povećanje od 63,5% u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj realiziranih letova povećan za 35,5%, na ukupno 2.139. Ostvareni broj putnika za gotovo 4% premašio je i rebalansom planirane vrijednosti.

Ovakvim rezultatima doprinijeli su programi subvencioniranja aviosaobraćaja, nastavak saradnje sa aviokompanijama Wizz Air, Pegasus i AJet, te aktivnosti koje su rezultirale dogovorom o ponovnom uspostavljanju baze kompanije Wizz Air na tuzlanskom aerodromu. Time su stvorene pretpostavke za daljnje širenje mreže destinacija i povećanje broja putnika.

Značajan napredak ostvaren je i u modernizaciji aerodromske infrastrukture. Završeni su radovi na trećem izlaznom gejtu, u funkciju je stavljen novi parking, a realizacijom projekata prilazne rasvjete i svjetlosnog obilježavanja centralne linije poletno-sletne staze dodatno su unaprijeđeni sigurnost i uslovi odvijanja saobraćaja u okolnostima smanjene vidljivosti. Aerodrom je tokom 2025. godine uspješno okončao i postupak certifikacije prema evropskim EASA standardima.

Kada je riječ o finansijskim pokazateljima, ostvareni su ukupni prihodi od 7,91 milion KM, uz pozitivan finansijski rezultat, a na sve ove finansijske izvještaje Aerodrom je dobio i pozitivno mišljenje nezavisnog revizora.

Ostvareni rezultati predstavljaju značajnu osnovu za nastavak razvojnog ciklusa Aerodroma Tuzla, čiji su prioriteti daljnje povećanje aviosaobraćaja, modernizacija infrastrukture i jačanje njegove uloge u privrednom i turističkom razvoju Tuzlanskog kantona.

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