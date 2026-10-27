Tuzlanki određen pritvor: Osumnjičena da je maloljetnicima omogućavala konzumiranje droge

Jasmina Ibrahimović
Tužilaštvo TK
Tužilaštvo TK

Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Jasni Salihović (43) iz Tuzle, koja je osumnjičena da je u svom stanu omogućavala maloljetnicima konzumiranje opojnih droga, kao i da je neovlašteno uzgajala kanabis i posjedovala drogu namijenjenu daljoj prodaji.

Sud je prihvatio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a Salihović se tereti za krivična djela posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga u sticaju s neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičena je tokom oktobra ove godine u svom stanu u Tuzli omogućavala konzumiranje marihuane većem broju maloljetnih osoba. Sumnjiči se i da je punoljetnim osobama omogućavala konzumiranje marihuane i amfetamina.

U stanu pronađene droge i stabljike kanabisa

Istražitelji sumnjaju da je Salihović u stanu neovlašteno uzgajala stabljike kanabisa te držala više od 40 grama amfetamina i približno 20 grama marihuane pripremljenih za dalju prodaju.

Istragu provodi Kantonalno tužilaštvo TK u saradnji s istražiteljima Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičena je, zajedno s izvještajem o počinjenom krivičnom djelu, predata u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenu, nakon čega je Općinskom sudu u Tuzli upućen prijedlog za određivanje pritvora.

Sud je prihvatio prijedlog i odredio pritvor u trajanju od mjesec dana, dok se istražne radnje nastavljaju.

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