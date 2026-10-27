Engleska čekala 25 godina: Harry Kane prekinuo niz koji je trajao od 2001.

Harry Kane prekinuo je čekanje dugo 25 godina i postao prvi engleski fudbaler nakon Michaela Owena koji je osvojio Zlatnu loptu.

Napadač Bayerna i kapiten engleske reprezentacije u 33. godini stigao je do najprestižnijeg individualnog priznanja u svijetu fudbala, nakon sezone u kojoj je postigao čak 73 gola za klub i reprezentaciju.

Posljednji Englez kojem je to uspjelo bio je Michael Owen 2001. godine, dok su prije njega Zlatnu loptu osvajali Stanley Matthews, Bobby Charlton i Kevin Keegan. Kane je tako postao tek peti engleski fudbaler koji je dobio ovo priznanje.

Nagrada mu je uručena sinoć u Londonu, na svečanosti održanoj u teatru London Palladium. U izboru je završio ispred Kyliana Mbappéa iz Real Madrida i Laminea Yamala iz Barcelone.

Harry Kane iza sebe ima sezonu sa 73 postignuta gola

Kane je tokom sezone 2025/2026. postigao 61 gol u 51 utakmici za Bayern München, dok je za reprezentaciju Engleske dodao još 12 pogodaka. Ukupno je u 65 nastupa postigao 73 gola, što je bio ključni argument u izboru za najboljeg fudbalera svijeta.

S Bayernom je osvojio tri domaća trofeja, a njemačko prvenstvo završio je kao najbolji strijelac treću sezonu zaredom. U Ligi prvaka postigao je 14 golova i pomogao bavarskom klubu da stigne do polufinala.

Zapažen nastup imao je i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, na kojem je postigao šest golova, dok je Engleska takmičenje završila na trećem mjestu.

Od pozajmica u nižim ligama do najboljeg fudbalera svijeta

Kaneov put do Zlatne lopte bio je drugačiji od karijera brojnih fudbalskih zvijezda koje su se nametnule još kao tinejdžeri. Početkom seniorske karijere Tottenham ga je slao na pozajmice u Leyton Orient, Millwall, Norwich i Leicester, gdje je pokušavao izboriti mjesto u profesionalnom fudbalu.

Tek kasnije postao je standardni prvotimac Tottenhama, a zatim i jedan od najboljih napadača engleske Premier lige.

Iako je godinama postizao veliki broj golova, s Tottenhamom nije uspio osvojiti veliki trofej. Prelazak u Bayern 2023. godine otvorio je novo poglavlje njegove karijere, u kojem su se individualni rekordi počeli poklapati s ekipnim uspjesima.

Prije ovogodišnjeg izbora Kane nikada nije završio među devet najboljih fudbalera svijeta u glasanju za Zlatnu loptu.

Njegov bivši trener u Tottenhamu Tim Sherwood, koji mu je pružio priliku da se nametne u Premier ligi, opisao je osvajanje Zlatne lopte kao priču nalik bajci, podsjećajući na početke u kojima Kane nije važio za najvećeg talenta svoje generacije.

Sa 33 godine Kane je ostvario najveći individualni uspjeh u karijeri, a postao je i prvi fudbaler iz njemačke Bundeslige koji je osvojio Zlatnu loptu nakon Matthiasa Sammera 1996. godine.