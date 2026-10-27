Stanje na putevima – Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama

Stanje na putevima u BiH ovog utorka obilježavaju jutarnja magla, mogućnost pojave mraza i brojni radovi zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno u kotlinama i uz riječne tokove, gdje je vidljivost smanjena.

U jutarnjim satima očekuju se i pojačane gužve na gradskim saobraćajnicama i prilazima većim gradovima, zbog čega se preporučuje prilagođavanje brzine uslovima na cesti.

Stanje na putevima u BiH: Ograničenja na autocesti A-1

Zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina na autocesti A-1 u smjeru Počitelj prema Bijači, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste, gdje se saobraća dvosmjerno. U tunelu Hercegovina, u pravcu Bijače prema Počitelju, zatvorena je preticajna traka.

Usporeno se vozi i na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug prema Zenici sjever, zbog sanacije potpornog zida. Na dionici Kakanj prema Lašvi saobraćaj je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste, dok je poddionica Golubinja prema Nemili i dalje zatvorena, pa se vozila usmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Na dionici Sarajevo zapad prema Lepenici saobraćaj se zbog radova odvija preticajnom trakom.

Radovi i izmjene saobraćaja na magistralnim cestama

Na magistralnom putu Brčko prema Bijeljini, na ulazu u Bijeljinu, zbog proširenja mosta uspostavljen je privremeni režim saobraćaja. Vozila do 3,5 tone koriste obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na putu Lončari prema Pelagićevu, gdje se gradi kružna raskrsnica, teretna vozila prolaze kroz gradilište, a putnička koriste alternativni pravac.

Zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na prevoju Romanija, na dionici Podromanija prema Sumbulovcu, saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Radovi su aktuelni i na putevima Izačić prema Bihaću, Skokovi prema Cazinu i Srbljanima, Široki Brijeg prema Posušju, Grude prema Privalju, Mostar prema Čitluku preko brda Hum, Odžak prema Šamcu, Konjic prema Jablanici, Čevljanovići prema Nišićima i Tasovčići prema Stocu, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Na ovim dionicama saobraća se jednom trakom.

Na magistralnim cestama Dobro Polje prema Miljevini i Jablanica prema Blidinju i dalje je dozvoljeno kretanje samo vozilima do 3,5 tone.

U Vitezu je danas, 27. oktobra, zbog redovnog održavanja privremeno izvan funkcije semaforska signalizacija na raskrsnici magistralne ceste M-5. Vozačima se savjetuje poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije i povećan oprez.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja

Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih čekanja za putnička vozila. Ipak, zbog primjene novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz Evropske unije, poznatog kao EES, moguća su povremeno duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini, te pozivaju vozače da na vrijeme pripreme svoja vozila.