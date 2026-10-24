Teška saobraćajna nesreća na Husinu: Obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M-18

Zbog teške saobraćajne nesreće na Husinu, na magistralnom putu M-18 Šićki Brod – Živinice, jutros je potpuno obustavljen saobraćaj. Policijski uviđaj je u toku, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Vozačima se savjetuje da koriste alternativne putne pravce i prate upute nadležnih službi. Za sada nema informacija o broju povrijeđenih niti o okolnostima nesreće.

Na ostalim putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama. Na pojedinim dionicama kolovozi su mokri i klizavi, a postoji i opasnost od odrona.

Brojni radovi usporavaju saobraćaj na autocesti A-1. Most Hercegovina zatvoren je u smjeru Počitelj – Bijača, dok se vozila preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste. Izmijenjen režim saobraćaja na snazi je i na dionicama Kakanj – Lašva, Golubinja – Nemila te Sarajevo zapad – Lepenica.

Zbog radova je usporen saobraćaj i na pojedinim magistralnim cestama, među kojima su Brčko – Bijeljina, Lončari – Pelagićevo i Podromanija – Sumbulovac.

Na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša formirane su duge kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, uz mogućnost dodatnih čekanja zbog primjene novog evropskog sistema registracije ulazaka i izlazaka EES.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u Bosni i Hercegovini.