BIHAMK: Magla smanjuje vidljivost, radovi usporavaju saobraćaj

BIHAMK: Stanje na putevima u BiH jutros karakteriše smanjena vidljivost zbog magle u kotlinama i uz riječne tokove, dok se na brojnim dionicama saobraća usporeno zbog radova.

Iz BIHAMK-a upozoravaju vozače da budu oprezni, poštuju saobraćajne propise i privremeno postavljenu signalizaciju.

Na autocesti A-1, zbog radova na zaštiti kosina, zatvoren je most Hercegovina u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača-Počitelj, zatvorena je preticajna traka, pa vozila saobraćaju samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida usporeno se saobraća na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug-Zenica sjever. Za sva vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, gdje je saobraćaj preusmjeren na suprotnu stranu autoceste. I dalje je zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog radova, saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Radovi na magistralnim cestama

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, izmijenjen je režim saobraćaja zbog proširenja mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na dionici Lončari-Pelagićevo, gdje se gradi kružna raskrsnica, teretna vozila prolaze kroz gradilište, dok se putnička usmjeravaju alternativnim pravcem.

Zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, na usponu prema prevoju Romanija saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Jednom trakom saobraća se i na dionicama Izačić-Bihać, Skokovi-Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum i Šamac-Orašje, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj isključivo za vozila ukupne mase do 3,5 tone.

Stanje na graničnim prelazima

Prema informacijama BIHAMK-a, na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Ipak, zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska putnika iz Evropske unije, EES, moguća su povremena duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da 1. novembra počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini, zbog čega vozačima savjetuju da pravovremeno pripreme svoja vozila.