Mokri kolovozi, magla i izmjene u saobraćaju zbog radova

Stanje na cestama u BiH obilježavaju mjestimično mokri i vlažni kolovozi, magla koja smanjuje vidljivost te brojni radovi zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, posebno na putevima kroz kotline, uz riječne tokove i na pojedinim dionicama u višim predjelima.

Prema informacijama BIHAMK-a, na više magistralnih cesta i dionica autoceste A-1 izvode se radovi zbog kojih je saobraćaj usporen ili preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na autocesti A-1, zatvorene pojedine dionice

Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A-1 u smjeru Zenica jug – Zenica sjever saobraća se usporeno.

Za sva vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj – Lašva, a saobraćaj je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste, gdje se odvija dvosmjerno.

Zbog nastavka izgradnje poddionice Nemila – Vranduk zatvorena je dionica Golubinja – Nemila, dok su vozila preusmjerena na magistralnu cestu M-17.

Na dionici Sarajevo zapad – Lepenica, zbog radova, saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Izmijenjen režim saobraćaja na više magistralnih cesta

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo vozilima čija ukupna masa ne prelazi 3,5 tone.

Zbog proširenja mosta na magistralnom putu Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, vozila do 3,5 tone preusmjeravaju se na privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti M-1.8 Lončari – Pelagićevo u toku je izgradnja kružne raskrsnice. Teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste alternativni pravac.

Usporeno se saobraća i na dionici Izačić – Bihać, u mjestu Papari, gdje se radnim danima od 7 do 17 sati vozila propuštaju jednom trakom.

Na prevoju Romanija, na magistralnom putu Podromanija – Sumbulovac, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su aktuelni i na magistralnoj cesti Mostar – Čitluk – brdo Hum, kao i na dionicama Skokovi – Srbljani, Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj i Šamac – Orašje.

Na putu Cazin – Srbljani, u mjestu Gnjilavac, saobraćaj je usporen od 7 do 17 sati svakog dana, osim nedjelje.

Stanje na graničnim prelazima: Kolona vozila na ulazu u BiH

Na graničnom prelazu Brod zabilježena je duga kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se između 10 i 30 minuta.

Zbog registracije putnika prema novom evropskom sistemu ulaska i izlaska, poznatom kao EES, moguća su i duža čekanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak na snazi je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.