Kiša otežava saobraćaj u BiH: Mokri kolovozi, opasnost od odrona i brojni radovi na cestama

Zbog kiše koja povremeno pada kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a povećana je i opasnost od odrona kamenja na kolovoz. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A-1 u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M-1.8 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alernativni pravac, uz poštivanje postavljene signalizacije.

Zbog sanacionih radova, na magistralnoj cesti M-5 Izačić-Bihać, u mjestu Papari, od 07 do 17 sati, svakog radog dana, saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana (osim nedjelje), saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama: Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Danas počinju radovi na magistralnoj cesti M-4.2 (Cazin-Srbljani) u mjestu Gnjilavac, zbog čega će se u vremenu od 07 do 17 sati, svakog dana, osim nedjelje, saobraćati usporeno.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.