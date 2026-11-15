Stanje na putevima u BiH: Zbog poplavljenog mosta obustavljen saobraćaj na području Kladnja

Stanje na putevima u BiH jutros je uglavnom povoljno, ali vozačima se savjetuje oprez zbog moguće poledice, magle i odrona. Na većini putnih pravaca saobraća se po pretežno suhim i mjestimično vlažnim kolovozima, dok niske jutarnje temperature povećavaju rizik od poledice u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

Iz BIHAMK-a upozoravaju na mogućnost odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, dok je u kotlinama vidljivost ponegdje smanjena zbog magle. Vozačima se preporučuje prilagođavanje brzine uslovima na cestama, uz podsjećanje da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Zbog poplavljenog mosta obustavljen saobraćaj kod Kladnja

Na regionalnoj cesti R-467 Kladanj – Brateljevići, na lokalitetu Muška Voda, došlo je do plavljenja mosta, zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen za sva vozila.

Kao alternativni pravac može se koristiti makadamski put, ali je zbog njegovog lošeg stanja vozačima preporučen dodatni oprez i prilagođavanje brzine.

Radovi na autocestama i magistralnim cestama

Zbog radova na zaštiti kosina, most Hercegovina na autocesti A1, na dionici Počitelj – Bijača, zatvoren je za saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste, gdje se saobraća dvosmjerno. U tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača – Počitelj, zatvorena je preticajna traka.

Na dionici Zenica jug – Zenica sjever, zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, saobraća se usporeno, dok je na dionici Sarajevo zapad – Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, zbog proširenja mosta izmijenjen je režim saobraćaja. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se vozila veće mase preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Jablanica – Blidinje saobraćaj je i dalje dozvoljen samo vozilima do 3,5 tone.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na putu Lončari – Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac.

Usporeno se saobraća i na magistralnoj cesti Podromanija – Sumbulovac, na prevoju Romanija, gdje se zbog radova vozila propuštaju naizmjenično.

Jednom trakom saobraća se na dionicama Turbe – Nević Polje, Široki Brijeg – Mostar, Stup – Jošanica, Izačić – Bihać – Ripač, Cazin – Srbljani, Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj, Mostar – Čitluk, Čevljanovići – Nišići i Tasovčići – Stolac.

Na graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta

Prema jutrošnjim informacijama, na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je bio privremeno zatvoren zbog oštećenja. Na ovom prelazu dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Zbog primjene novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka iz Evropske unije (EES), moguća su duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.