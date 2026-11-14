Stanje na putevima u BiH: Snijeg i poledica na planinskim prevojima, vozačima se savjetuje oprez

Stanje na putevima u BiH danas je otežano zbog snijega, poledice i mokrih kolovoza, posebno na dionicama koje prolaze kroz više planinske predjele. Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) upozoravaju vozače da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme, koja je i zakonski obavezna, te da brzinu prilagode uslovima na cestama.

Snijega i poledice ima na pojedinim planinskim prevojima, među kojima su Komar na putu Travnik – Donji Vakuf, Rostovo između Bugojna i Novog Travnika, Mlinište na pravcu Glamoč – Mrkonjić Grad, Rogoj između Trnova i Foče te Han Pogled na putu Han Pijesak – Vlasenica.

Otežani uslovi vožnje prisutni su i na putnim pravcima Bugojno – Kupres – Šuica i Pale – Jahorina. Na ostalim cestama kolovozi su pretežno mokri i klizavi, ponegdje je prisutna magla, a postoji i opasnost od odrona.

Radovi usporavaju saobraćaj na više dionica

Zbog radova na zaštiti kosina, most Hercegovina na autocesti A1, na dionici Počitelj – Bijača, zatvoren je za saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste, gdje se saobraća dvosmjerno. U tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača – Počitelj, zatvorena je preticajna traka, pa se vozila kreću samo voznom trakom.

Na autocesti Zenica jug – Zenica sjever, zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, saobraća se usporeno. Na dionici Sarajevo zapad – Lepenica, usljed radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, gdje se izvode radovi na proširenju mosta. Vozila ukupne mase do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj isključivo za vozila do 3,5 tone.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na magistralnoj cesti M1.8 Lončari – Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila preusmjeravaju na alternativni pravac.

Usporeno se saobraća i na magistralnoj cesti Podromanija – Sumbulovac, na prevoju Romanija, gdje se zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila saobraćaj odvija naizmjeničnim propuštanjem.

Jednom trakom saobraća se i na dionicama Turbe – Nević Polje, Široki Brijeg – Mostar, Stup – Jošanica, Izačić – Bihać – Ripač, Cazin – Srbljani, Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj, Mostar – Čitluk, Čevljanovići – Nišići i Tasovčići – Stolac.

Zbog sanacionih radova danas će od 9 do 16 sati biti potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tetovo – Nemila.

Na graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta

Prema jutrošnjim informacijama BIHAMK-a, na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je ranije bio privremeno zatvoren zbog oštećenja. Na ovom prelazu dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Zbog primjene novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka iz Evropske unije (EES), moguća su duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog nepovoljnih vremenskih uslova, poštivanje privremene saobraćajne signalizacije i korištenje obavezne zimske opreme.