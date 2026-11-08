Stanje na cestama u BiH: Magla smanjuje vidljivost, povećana opasnost od odrona

Stanje na cestama u BiH jutros je uglavnom povoljno, a saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija bez vanrednih ograničenja. Ipak, vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog magle koja smanjuje vidljivost u kotlinama i višim predjelima, dok je na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana opasnost od odrona.

Na pojedinim magistralnim cestama i autocesti A1 saobraćaj se odvija usporeno zbog sanacionih radova i privremeno izmijenjenog režima vožnje.

Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu, održavaju sigurnosno odstojanje i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Stanje na cestama u BiH: Ograničenja na autocesti A1

Zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina na autocesti A1, u smjeru Počitelj – Bijača. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

U tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača – Počitelj, zbog radova je zatvorena preticajna traka, pa vozila saobraćaju samo voznom trakom.

Usporeno se vozi i na dionici Zenica jug – Zenica sjever, kod ulaza u tunel Klopče, gdje se izvode radovi na sanaciji potpornog zida.

Na pravcu Sarajevo zapad – Lepenica saobraćaj je zbog aktuelnih radova preusmjeren u preticajnu traku.

Izmijenjen režim saobraćaja na magistralnim cestama

Na magistralnom putu Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na proširenju mosta.

Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok se teretna vozila veće mase preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina i Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj isključivo vozilima do 3,5 tone.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na pravcu Lončari – Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz zonu radova, dok se putnička usmjeravaju alternativnim pravcem.

Na dionici Podromanija – Sumbulovac, na usponu prema prevoju Romanija, izvode se radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Stup – Jošanica, Izačić – Bihać – Ripač, Skokovi – Cazin – Srbljani, Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj, Mostar – Čitluk preko brda Hum, Konjic – Jablanica u mjestu Ribići, Čevljanovići – Nišići i Tasovčići – Stolac.

Granični prelazi: Zadržavanja do 30 minuta

Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a čekanja nisu duža od 30 minuta.

Ipak, zbog primjene novog evropskog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka putnika, EES-a, tokom dana moguća su duža zadržavanja.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je ranije bio privremeno zatvoren zbog oštećenja. Na ovom prelazu dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila, dok prevoz komercijalne robe nije dozvoljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.