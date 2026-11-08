Vrijeme danas u BiH: Oblačno uz slabu kišu, temperature do 17 stepeni

Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno, uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova u pojedinim dijelovima zemlje. Padavine se prijepodne očekuju uglavnom u Hercegovini, dok bi tokom poslijepodneva slabe kiše moglo biti i u Bosni.

Puhat će slab vjetar južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između minus jedan i četiri stepena, dok će na jugu zemlje iznositi od osam do 11 stepeni.

Najviša dnevna temperatura bit će između šest i 12 stepeni, a u Hercegovini od 14 do 17 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza za danas

Biometeorološke prilike bit će relativno nepovoljne. Povećana naoblaka, tmurno vrijeme i moguće slabe padavine u drugom dijelu dana kod većine stanovništva mogu uzrokovati lošije raspoloženje i smanjenu radnu koncentraciju.

Osobe osjetljive na vremenske promjene mogle bi osjetiti pojačane tegobe povezane s hroničnim bolestima, naročito u večernjim i noćnim satima.

Preporučuje se umjerena fizička aktivnost, izbjegavanje pretjeranih napora i prilagođavanje dnevnih obaveza vremenskim prilikama.