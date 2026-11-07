Izlijevanje nafte u Hrvatskoj: Više od 15 osoba zatražilo hitnu pomoć

Izlijevanje nafte u Hrvatskoj izazvalo je zabrinutost stanovništva nakon što je kod Nove Gradiške oštećen naftovod JANAF-a, a više od 15 osoba zatražilo je hitnu medicinsku pomoć zbog zdravstvenih tegoba. Nafta je zahvatila hiljade kvadratnih metara zemljišta, dok se neugodan miris proširio na okolna naselja.

Prema informacijama hrvatskih medija, građani su se javljali na hitni prijem u Novoj Gradiški zbog glavobolje, mučnine i otežanog disanja. Gradonačelnica Nove Gradiške Sabina Vlaović potvrdila je da su svi pacijenti nakon pregleda pušteni kućama i da niko nije zadržan u bolnici.

Incident se dogodio jučer, 6. novembra, oko 14 sati, tokom radova na obnovi naftovoda na dionici Sisak – Slavonski Brod, u blizini naselja Prvča i odmorišta Dragalić na autocesti A3.

Kako je došlo do izlijevanja nafte u Hrvatskoj?

Prema saopćenju kompanije JANAF, do oštećenja naftovoda došlo je kada je dio radnog stroja pao na cjevovod tokom izvođenja radova.

Nafta je počela istjecati u kanal iskopan za potrebe radova, nakon čega su zatvoreni ventili i poduzete mjere za rasterećenje dijela trase.

Iz JANAF-a su saopćili da je istjecanje zaustavljeno i da su na teren upućene specijalizovane ekipe za sanaciju.

Ipak, stanovnici Nove Gradiške i okolnih naselja tokom noći i danas prijavljivali su intenzivan miris nafte.

Hrvatska radiotelevizija izvijestila je da se na mjestu incidenta nalazi više cisterni koje preuzimaju izlivenu naftu, dok ekipe nastavljaju čišćenje zahvaćenog područja.

Onečišćeno oko 6.000 kvadratnih metara zemljišta

Prema informacijama Hrvatskih voda, nafta je onečistila približno 6.000 kvadratnih metara poljoprivrednog zemljišta te dodatnih 600 kvadratnih metara padine i dna korita Mašićkog potoka.

Iz ove institucije navode da zasad nije zabilježeno onečišćenje površinskih i podzemnih voda.

Mašićki potok trenutno je bez vode zbog sušnog perioda, a onečišćenje je zahvatilo površinski sloj vegetacije i humusa.

Nadležne službe najavile su preventivne mjere kako bi se spriječilo dalje širenje nafte, uključujući postavljanje zemljanih barijera.

JANAF tvrdi da nema opasnosti za stanovništvo

Iako je više od 15 osoba potražilo ljekarsku pomoć zbog zdravstvenih tegoba, iz JANAF-a su ranije danas saopćili da nema ugroženosti stanovništva niti opasnosti za snabdijevanje pitkom vodom.

Iz kompanije su naveli da je miris nafte lokalnog karaktera i da bi trebao postepeno slabiti tokom sanacije.

Na teren je izašla i inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata Hrvatske, koja nadzire uklanjanje onečišćenja.

Traže se odgovori o količini izlivene nafte

Nakon incidenta otvoreno je i pitanje stvarne količine nafte koja je istekla iz oštećenog cjevovoda.

Iz SDP-a Nove Gradiške zatražili su da JANAF i nadležne institucije javno objave podatke o količini izlivene i prikupljene nafte, rezultatima analiza tla i vode te okolnostima koje su dovele do oštećenja naftovoda.

Naveli su da su im građani prijavili prisustvo osam cisterni kapaciteta od 25.000 do 30.000 litara na mjestu incidenta.

Međutim, ukupan kapacitet tih cisterni ne predstavlja dokaz o količini izlivene nafte, a službeni podaci o njenoj ukupnoj količini još nisu objavljeni.

Sanacija se nastavlja pod nadzorom nadležnih službi, dok se očekuje utvrđivanje stvarnih razmjera onečišćenja i odgovornosti za oštećenje naftovoda.