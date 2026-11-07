Firme u FBiH ostvarile 79,3 milijarde KM prihoda, ali broj zaposlenih je smanjen

Firme u FBiH tokom 2025. godine ostvarile su ukupne prihode od 79,3 milijarde KM, što je za 5,2 milijarde KM više nego godinu ranije, ali je istovremeno zabilježen pad broja zaposlenih. Pokazuju to podaci Finansijsko-informatičke agencije (FIA), prema kojima je tuzlanski Bingo zadržao vodeću poziciju po prihodima, dobiti i broju radnika.

Ukupni prihodi privrednih društava povećani su za približno sedam posto, dok su kompanije koje su poslovale pozitivno ostvarile 6,08 milijardi KM dobiti, gotovo 13 posto više nego prethodne godine.

Ipak, finansijski rast nije pratio i rast zaposlenosti. U privrednim društvima obuhvaćenim analizom bilo je 2.327 zaposlenih manje nego 2024. godine.

Bingo najveća kompanija u FBiH po prihodima i broju zaposlenih

Tuzlanska kompanija Bingo ostvarila je 2,31 milijardu KM prihoda u 2025. godini, čime je zadržala prvo mjesto među privrednim društvima u Federaciji BiH.

Na drugom mjestu nalazi se Elektroprivreda BiH sa 1,49 milijardi KM prihoda, dok je treća Holdina sa 1,46 milijardi KM.

Četvrtoplasirana Hifa-Oil ostvarila je nešto više od milijardu KM prihoda. Ove četiri kompanije jedine su u prikazanom poretku premašile milijardu KM godišnjih prihoda.

Bingo je predvodio i poredak po ostvarenoj dobiti, koja je iznosila 128,6 miliona KM. Ujedno je bio i najveći poslodavac među analiziranim kompanijama, sa 8.370 zaposlenih.

Rudnik u Varešu među najprofitabilnijim kompanijama

Posebno se izdvaja kompanija DPM Metals BH, koja upravlja rudarskim projektom u Varešu.

Iako je po prihodima zauzela 26. mjesto sa 330,4 miliona KM, ostvarila je dobit od 118,6 miliona KM, svega deset miliona manje od Binga.

To znači da je kompanija iz Vareša na svakih 100 KM prihoda ostvarila približno 36 KM dobiti, dok je kod Binga taj odnos iznosio oko 5,6 KM.

Razlika pokazuje koliko profitabilnost može varirati među djelatnostima, posebno kada se porede trgovina i rudarstvo.

Nova Željezara Zenica najveći izvoznik, ali i s najvećim gubitkom

Među kompanijama obuhvaćenim prikazanim poretkom Nova Željezara Zenica ostvarila je najveće prihode od izvoza, ukupno 306,8 miliona KM.

Izvoz je činio približno 46 posto njenih ukupnih prihoda, koji su iznosili 668,4 miliona KM.

Međutim, kompanija je godinu završila s gubitkom od 94,9 miliona KM, najvećim među društvima iz ovog pregleda.

Značajan gubitak iskazala je i Elektroprivreda BiH, koja je uz gotovo 1,5 milijardi KM prihoda poslovala s minusom od 52,4 miliona KM.

Velike kompanije zapošljavale više, manje firme izgubile radnike

Podaci FIA-e pokazuju različite trendove zaposlenosti zavisno od veličine privrednih društava.

Velike kompanije bile su jedina kategorija u kojoj je broj zaposlenih povećan. U njima je evidentirano 140.967 radnika, odnosno 5.328 više nego godinu ranije.

Istovremeno je u mikro, malim i srednjim preduzećima zajedno evidentirano 7.655 zaposlenih manje.

Ukupan broj zaposlenih u privrednim društvima obuhvaćenim analizom iznosio je 368.966, što je smanjenje u odnosu na 371.293 zaposlenih u 2024. godini.

Ovi podaci odnose se na zaposlenost u privrednim društvima koja su predala finansijske izvještaje i ne predstavljaju ukupan broj svih zaposlenih u Federaciji BiH.

Među najvećim kompanijama i nekoliko iz Tuzlanskog kantona

Osim Binga, među 100 kompanija iz prikazanog poretka nalaze se i druga značajna privredna društva i ustanove s područja Tuzlanskog kantona.

Sisecam Soda Lukavac ostvarila je 298 miliona KM prihoda, Madi iz Tešnja 289,3 miliona KM, dok je Univerzitetski klinički centar Tuzla zabilježio 202,4 miliona KM.

Rudnik mrkog uglja Banovići ostvario je 189,5 miliona KM prihoda, Rudnik uglja Kreka 128,9 miliona KM, TMD Group 123,8 miliona KM, a Lukavac Cement 162,4 miliona KM.

Među kompanijama iz ovog dijela Bosne i Hercegovine nalaze se i TT Kabeli s prihodima od 403,6 miliona KM, kao i druge firme iz proizvodnog, trgovačkog i industrijskog sektora.

Prema ekonomskom i finansijskom pregledu koji je FIA predstavila u julu ove godine, u Federaciji BiH tokom 2025. poslovala su ukupno 28.634 privredna društva, a njihova ukupna imovina iznosila je 92,8 milijardi KM.

Iako je privreda zabilježila rast prihoda i dobiti, smanjenje broja zaposlenih pokazuje da se bolji finansijski rezultati nisu jednako odrazili na tržište rada.