U Federaciji BiH uplaćeno 7,37 milijardi KM javnih prihoda, poznat i broj zaposlenih

Javni prihodi u Federaciji BiH u prvih deset mjeseci 2026. godine dostigli su 7,37 milijardi KM, pokazuju najnoviji podaci Porezne uprave FBiH. Istovremeno je zabilježen rast broja poslovnih subjekata i fiskalnih uređaja, dok je ukupan promet evidentiran putem fiskalnih sistema premašio 67 milijardi KM.

Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, porezni obveznici su od januara do kraja oktobra uplatili ukupno 7.370.407.701 KM javnih prihoda.

Na području Federacije BiH posljednjeg dana oktobra bilo je registrovano 138.511 aktivnih poslovnih subjekata, uključujući njihove poslovne jedinice i podružnice.

U poređenju s istim datumom prošle godine, kada su evidentirana 134.348 subjekta, njihov broj povećan je za 4.163.

Broj zaposlenih u FBiH na kraju oktobra iznosio 547.658

Prema službenim evidencijama, broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika 31. oktobra 2026. godine iznosio je 547.658.

Porezna uprava FBiH u prvih deset mjeseci ove godine provela je ukupno 4.411 inspekcijskih nadzora.

Kontrole su dio redovnih aktivnosti nadzora nad primjenom poreznih propisa, prijavljivanjem radnika i evidentiranjem poslovnog prometa.

Fiskalni promet u FBiH premašio 67 milijardi KM

Podaci Porezne uprave pokazuju da je krajem oktobra na području Federacije BiH bilo instalirano 113.844 fiskalnih uređaja, što je za 4.470 više nego godinu ranije.

Samo tokom oktobra putem fiskalnih uređaja evidentiran je promet od 7.424.293.692,91 KM.

U odnosu na oktobar prošle godine, riječ je o povećanju od približno 414,2 miliona KM.

Još značajniji rast zabilježen je kada se posmatra prvih deset mjeseci godine.

Ukupan fiskalni promet u periodu od januara do oktobra 2026. iznosio je 67.214.526.415,73 KM, dok je u istom periodu prošle godine evidentirano 62.789.181.431,73 KM.

To znači da je fiskalni promet povećan za više od 4,42 milijarde KM, odnosno približno sedam posto.

Treba razlikovati fiskalni promet od javnih prihoda. Promet predstavlja vrijednost transakcija evidentiranih putem fiskalnih uređaja, dok javni prihodi obuhvataju uplaćene poreze, doprinose i druge propisane obaveze.

Podaci za prvih deset mjeseci 2026. godine pokazuju rast evidentiranog prometa i broja aktivnih poslovnih subjekata, ali sami po sebi ne daju potpunu sliku o realnom rastu privrede, jer na nominalnu vrijednost prometa utječu i promjene cijena.