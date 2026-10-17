Zatvoreno devet objekata u TK, inspekcija izrekla kazne od 89.125 KM

Porezni inspektori u TK tokom posljednjih kontrola otkrili su devet neprijavljenih radnika, a zbog utvrđenih nepravilnosti privremeno je zatvoreno devet poslovnih objekata. Poslodavcima su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 89.125 KM, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Inspekcijski nadzori provedeni su u petak, 16. oktobra, kada je na području Tuzlanskog kantona kontrolisano 36 poreznih obveznika. Inspektori su provjeravali prijavljivanje radnika, posjedovanje potrebnih dozvola i poštivanje propisa o fiskalizaciji.

Tokom kontrola zatečeno je 135 uredno prijavljenih radnika, ali i devet osoba koje su radile bez prijave. Utvrđeno je da tri poslovna subjekta nisu imala odobrenje za obavljanje djelatnosti, dok kod još tri nisu bili instalirani fiskalni uređaji.

Nepravilnosti su otkrivene i prilikom evidentiranja prometa, jer devet kontrolisanih obveznika nije izdavalo fiskalne račune u skladu s propisima.

Zbog kršenja zakonskih odredbi inspektori su izdali 20 prekršajnih naloga, dok je devet poslovnih objekata zapečaćeno.

Širom Federacije BiH otkriveno 58 neprijavljenih radnika

Kontrole u Tuzlanskom kantonu bile su dio opsežnijih aktivnosti Porezne uprave FBiH, tokom kojih je u jednom danu obavljeno 240 inspekcijskih nadzora.

Inspektori su posjetili poslovne subjekte iz oblasti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, građevinarstva i drugih uslužnih djelatnosti.

Na području Federacije BiH zatečeno je ukupno 58 neprijavljenih radnika. Deset poslovnih objekata nije imalo odgovarajuće dozvole za rad, sedam obveznika poslovalo je bez instaliranog fiskalnog uređaja, dok kod njih 76 promet nije pravilno evidentiran.

Rezultat ovih kontrola je zatvaranje 44 poslovna objekta i izdavanje 124 prekršajna naloga. Ukupna vrijednost izrečenih kazni iznosi 375.975 KM.

Podaci Porezne uprave pokazuju da su nepravilnosti evidentirane kod 52 posto kontrolisanih poreznih obveznika, odnosno kod više od polovine.

Iz Porezne uprave FBiH poručili su da će nastaviti provoditi nadzore poslovnih subjekata kako bi se smanjio obim neprijavljenog rada i osigurala primjena poreznih propisa.