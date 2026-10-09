Federalni granični inspektori dobili nove uniforme, na GP Gorica obavljeno više od 12.000 kontrola

Federalni granični inspektori dobili su nove službene uniforme, a Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) nastavila je aktivnosti na unapređenju uslova rada inspekcijskih službi. Tim povodom direktorica FUZIP-a Ivana Prvulović posjetila je Granični prijelaz Gorica, gdje je razgovarala s inspektorima o njihovim svakodnevnim zadacima i izazovima u kontroli prekograničnog prometa robe.

U posjeti je učestvovao i pomoćnik direktorice u Sektoru granične inspekcije Muamer Terzić. Tokom razgovora naglašena je važnost odgovarajuće opreme i institucionalne podrške službenicima koji obavljaju inspekcijske kontrole na graničnim prijelazima.

„Granični inspektori svakodnevno obavljaju odgovorne poslove od neposrednog značaja za zaštitu javnog interesa. Njihov rad zahtijeva stručnost, odgovornost i dosljednu primjenu propisa, ali i odgovarajuće uslove rada. Naša je obaveza da im osiguramo potrebnu opremu i institucionalnu podršku“, izjavila je direktorica Prvulović.

Dodala je da nabavka novih uniformi doprinosi profesionalnom identitetu, prepoznatljivosti i autoritetu inspekcijske službe.

Na Graničnom prijelazu Gorica izvršena 12.204 inspekcijska nadzora

Prema podacima Federalne uprave za inspekcijske poslove, od 1. januara do 8. oktobra 2026. godine na Graničnom prijelazu Gorica izvršena su ukupno 12.204 inspekcijska nadzora.

Kontrole su obuhvatile prekogranični promet životnih namirnica, biljnih, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i predmeta opće upotrebe.

U istom periodu po osnovu propisanih taksi i naknada za pregled robe naplaćeno je 620.657 KM.

Tokom inspekcijskih postupaka uzeto je i 1.012 uzoraka radi laboratorijske provjere ispravnosti i kvaliteta proizvoda.

Na ovom graničnom prijelazu nadzor provode federalni sanitarni, fitosanitarni i tržišni inspektori.

Granični inspektori kontrolišu sigurnost proizvoda koji ulaze u BiH

Federalni granični inspektori imaju važnu ulogu u zaštiti zdravlja stanovništva i sprečavanju uvoza proizvoda koji ne ispunjavaju propisane uslove.

Njihov posao obuhvata pregled dokumentacije, kontrolu pošiljki, uzorkovanje proizvoda i provjeru njihove zdravstvene ispravnosti i kvaliteta.

Posebna pažnja posvećena je kontroli hrane, biljnih proizvoda, sjemenskog i sadnog materijala te drugih proizvoda koji podliježu inspekcijskom nadzoru pri uvozu.

Pored zaštite domaćeg tržišta od zdravstveno neispravnih i neusaglašenih proizvoda, inspekcijske službe pravovremenim kontrolama omogućavaju i efikasniji promet robe koja ispunjava zakonske uslove.

Federalna uprava za inspekcijske poslove granični nadzor provodi na više međunarodnih graničnih prijelaza, među kojima su Izačić, Gorica, Kamensko, Bijača, Bosanski Šamac, Orašje, Svilaj i Aerodrom Sarajevo, kao i na mjestima carinjenja u Tuzli, Zenici, Sarajevu i Mostaru.