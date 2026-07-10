Pojačani inspekcijski nadzori na turističkim destinacijama u Hercegovini provode se od 6. do 12. jula, a posebna pažnja usmjerena je na Mostar, Neum, Blagaj, Međugorje i Kravice.

Federalna uprava za inspekcijske poslove kontrolama je obuhvatila područja na kojima se tokom ljetne sezone bilježi povećan broj domaćih i stranih turista.

Nadzore provode federalni tržišni, turistički i ugostiteljski inspektori, a kontroliše se primjena propisa iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, fiskalizacije i zaštite potrošača.

Kontrole hotela, restorana, trgovina i iznajmljivača

Inspektori provjeravaju zakonitost poslovanja hotela, kafića, restorana, suvenirnica, trgovina, pekara, kao i subjekata koji se bave iznajmljivanjem ležaljki na plažama.

Timove na terenu posjetila je direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović, koja je naglasila da je zakonito poslovanje jedan od osnovnih uslova za sigurno tržište i razvoj održivog turizma.

„Turistička sezona je prilika za pojačanu privrednu aktivnost, ali i vrijeme pojačane odgovornosti svih učesnika na tržištu. Prisustvo federalne tržišne inspekcije na popularnim turističkim destinacijama osigurava fer uslove poslovanja, suzbija nelojalnu konkurenciju i predstavlja važan mehanizam borbe protiv sive ekonomije“, izjavila je Prvulović.

Dodala je da cilj pojačanih inspekcijskih nadzora nije isključivo kažnjavanje utvrđenih nepravilnosti, nego i provođenje preventivnih i korektivnih mjera te zaštita potrošača.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su da će planske i ciljane kontrole biti nastavljene i u drugim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, s ciljem unapređenja zakonitosti poslovanja, zaštite javnog interesa i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Poslovni subjekti pozvani su da dosljedno poštuju zakonske obaveze.