Budućnost prijevoza ili kazne za nelegalne servise – šta čeka BiH?

Na sastanku održanom danas u Sarajevu s predstavnicima taksista iz cijele Bosne i Hercegovine, inspekcijske službe najavile su strože mjere protiv građana i vozača koji budu koristili nelegalne aplikacije za prijevoz. Kako je istaknuto, svi koji se uključe u ovakve platforme rizikuju novčane kazne od 5.000 do 15.000 KM ili čak oduzimanje vozila.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalne inspekcije KS, Ministarstva saobraćaja KS, inspektori Inspektorata RS-a, kao i federalni pomoćnik ministra za saobraćaj. Zaključeno je da će se istrajati u provođenju zakonskih i podzakonskih akata, uz pojačane kontrole, uključivanje policijskih i poreskih organa, te radnih inspekcija zbog prijava o radu na crno. Formirana je i komisija koja će pratiti provedbu zaključaka.

Fokus na nelegalni rad i sivu ekonomiju

Inspekcije su naglasile da je cilj spriječiti stvaranje sive ekonomije i osigurati da sve usluge prijevoza budu u skladu sa zakonima Federacije BiH i Republike Srpske. Kriminalističke službe MUP-ova, Porezna uprava FBiH i RS te SIPA bit će uključeni u kontrolu onih koji nude usluge prijevoza putem interneta bez odgovarajućih dozvola i prijave prihoda.

Predstavnici taksista najavili su i dodatni sastanak u četvrtak sa ministrom komunikacija i prometa BiH Edinom Fortom, na kojem će se pokušati pronaći dugoročnije rješenje.

Aeroo – digitalna alternativa

Paralelno s ovim raspravama, na tržištu BiH nedavno se pojavila aplikacija Aeroo, digitalna platforma za prijevoz putnika koju je razvila kompanija Aeroo Horizon Ltd iz Londona. Aeroo povezuje vozače s korisnicima putem pametnog telefona.

Putnici mogu unaprijed vidjeti cijenu vožnje i vrijeme dolaska vozila, birati tip automobila, od ekonomične do premium opcije, kao i dodatne pogodnosti poput dječijih sjedalica ili vozila prilagođenih osobama sa invaliditetom. Usluga je dostupna 24 sata dnevno u više od deset gradova u BiH, uključujući Sarajevo i Tuzlu, a planirano je dalje širenje.

Poseban naglasak stavljen je na sigurnost i transparentnost: svi vozači prolaze detaljne provjere, a korisnici unaprijed dobijaju podatke o vozilu i vozaču, pa čak i opciju izbora vozača po spolu. Plaćanje je moguće gotovinom ili karticom, dok se vožnje prate u realnom vremenu.

Prednosti i za vozače

Aeroo osim putnicima nudi benefite i vozačima. Oni sami određuju kada i koliko rade, koriste vlastita registrovana vozila, a zarada im se isplaćuje sedmično na bankovni račun. Platforma već okuplja hiljade korisnika i vozača u BiH, a dostupna je za Android i iOS uređaje.

Tradicija globalnog modela

Slične platforme za digitalni prijevoz putnika već su decenijama standard u svijetu. Aeroo koristi napredne algoritme za povezivanje ponude i potražnje, donoseći u BiH oblik prijevoza koji spaja praktičnost, sigurnost i dostupnost.

Pitanje koje ostaje otvoreno jeste: Hoće li nadležni pronaći kompromis i način da se i u Bosni i Hercegovini omogući rad digitalnih platformi za prijevoz putnika, ili će građani još uvijek čekati na budućnost koja se u svijetu već odavno živi?